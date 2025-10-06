США розблокували можливість закупівлі Patriot, тепер все залежить від фінансування програми PURL – Зеленський
Київ • УНН
США розблокували можливість закупівлі не лише ракет, а й систем Patriot для України. Президент Зеленський повідомив, що це залежить від фінансування програми PURL, до якої вже долучилися Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія та Норвегія.
США розблокували можливості закупівлі Patriot, не тільки ракет, але й систем. Все залежить від фінансування програми PURL. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, передає УНН.
Ми купуємо ракети у більшості в США. Тут все залежить від наповнення коридору PURL, від цієї програми. Програма по якій ми купуємо ППО у США. Тут є дуже відповідальні країни, які розуміють ціну цього захисту і ціну життя в Україні взимку. Передусім – це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія. Це головні внески, які були зроблені. Це головні країни, які дали гроші на цю програму по якій ми купуємо дефіцитні речі, які є тільки в США
Президент зазначив, що Україна почала говорити з перерахованими вище країнами щодо другого етапу їх внесків.
Ми почали говорити з цими країнами щодо другого кола. Другого етапу їх внесків, тому що ми не бачимо швидкості від інших країн, на жаль. Тому на сьогодні це залежить від цих країн. Поставки в нас є, американці нічого не заблокували. Є шатдаун, виклики, але вони не заблокували поставки в Україну. У нас є постачання систем ППО й тут й IRIS-T, Patriot, NASAMS. Системи ми отримуємо. Хочеться швидше, але я сказав від чого це залежить. На сьогодні виключно від фінансів, тому що в принципі американці розблокували можливості закупівлі Patriot, не тільки ракет, але й систем. Питання виключно в грошах
Доповнення
У Києві очікують, що загальна сума ініціативи PURL, за якою українські партнери купують американську зброю і передають Україні, цього місяця сягне 3,5 млрд. дол.