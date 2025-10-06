США розблокували можливість закупівлі Patriot, тепер все залежить від фінансування програми PURL – Зеленський

США розблокували можливості закупівлі Patriot, не тільки ракет, але й систем. Все залежить від фінансування програми PURL. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, передає УНН.

Ми купуємо ракети у більшості в США. Тут все залежить від наповнення коридору PURL, від цієї програми. Програма по якій ми купуємо ППО у США. Тут є дуже відповідальні країни, які розуміють ціну цього захисту і ціну життя в Україні взимку. Передусім – це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія. Це головні внески, які були зроблені. Це головні країни, які дали гроші на цю програму по якій ми купуємо дефіцитні речі, які є тільки в США

Президент зазначив, що Україна почала говорити з перерахованими вище країнами щодо другого етапу їх внесків.

Ми почали говорити з цими країнами щодо другого кола. Другого етапу їх внесків, тому що ми не бачимо швидкості від інших країн, на жаль. Тому на сьогодні це залежить від цих країн. Поставки в нас є, американці нічого не заблокували. Є шатдаун, виклики, але вони не заблокували поставки в Україну. У нас є постачання систем ППО й тут й IRIS-T, Patriot, NASAMS. Системи ми отримуємо. Хочеться швидше, але я сказав від чого це залежить. На сьогодні виключно від фінансів, тому що в принципі американці розблокували можливості закупівлі Patriot, не тільки ракет, але й систем. Питання виключно в грошах