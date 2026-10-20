США больше не участвуют в обороне Украины — Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерегает от "самодовольства" в отношении опасностей, исходящих от россии, заявив, что диктатор путин стремится не только победить Украину, но и подорвать демократию в Европе. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, информирует УНН.

Детали

По словам Мерца, россия находится "на пути к дестабилизации всего политического порядка на нашем европейском континенте". Мерц также заявил, что Германия вместе с другими европейскими и неамериканскими союзниками финансирует Украину без помощи Вашингтона в оплате обороны и оборудования.

Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты, это действительно важное дело для Европейского Союза. ... Но мы это делаем и пытаемся продолжать делать это, пока не закончится эта ужасная война. ... Я пытаюсь убеждать Дональда Трампа каждый раз, когда встречаюсь с ним, что это должно быть в его собственных интересах - сказал канцлер ФРГ.

Он подчеркнул, что многие люди, в том числе и в Германии, недостаточно серьезно воспринимают эту угрозу.

Они не видят, какова на самом деле цель россии. Речь идет не только о территориальных приобретениях в Украине. Они боятся демократии. Они боятся открытых обществ. Они боятся успеха европейской интеграции - добавил канцлер ФРГ.

"Совершенно аморально" — Мерц возмутился визитом Шрёдера к путину на день рождения

"Это действительно большие усилия для наших бюджетов, это действительно большое дело для Европейского Союза. Но мы это делаем и пытаемся продолжать делать это, пока эта ужасная война не закончится. ... Мы слышим призыв к пробуждению. И мы пытаемся занять позицию, которая сделает нас достаточно сильными, чтобы конкурировать, самостоятельно защищаться в рамках НАТО", - добавил Мерц.

Напомним

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против передачи под контроль США замороженных в Европе российских активов, подчеркнув, что решения относительно этих средств должны принимать европейцы.

Зеленский и Мерц обсудили атаки РФ и встречу Коалиции желающих