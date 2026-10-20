США більше не беруть участі в обороні України - Мерц
Київ • УНН
Канцлер ФРН заявив, що путін прагне не лише перемогти Україну, а й дестабілізувати політичний порядок Європи. Мерц закликав не недооцінювати загрозу.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застерігає від "самовдоволення" щодо небезпек, що виходять з росії, заявивши, що диктатор путін прагне не лише перемогти Україну, а й підірвати демократію в Європі. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, інформує УНН.
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За словами Мерца, росія перебуває "на шляху до дестабілізації всього політичного порядку на нашому європейському континенті". Мерц також заявив, що Німеччина разом з іншими європейськими та неамериканськими союзниками фінансує Україну без допомоги Вашингтона в оплаті оборони та обладнання.
Це справді велике навантаження на наші бюджети, це справді важлива справа для Європейського Союзу. ... Але ми це робимо і намагаємося продовжувати робити це, поки не закінчиться ця жахлива війна. ... Я намагаюся переконати Дональда Трампа щоразу, коли зустрічаюся з ним, що це має бути в його власних інтересах
Він підкреслив, що багато людей, зокрема й у Німеччині, не сприймають цю загрозу достатньо серйозно.
Вони не бачать, якою насправді є мета росії. Це не лише територіальні здобутки в Україні. Вони бояться демократії. Вони бояться відкритих суспільств. Вони бояться успіху європейської інтеграції
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"Це справді великі зусилля для наших бюджетів, це справді велика справа для Європейського Союзу. Але ми це робимо і намагаємося продовжувати робити це, доки ця жахлива війна не закінчиться. ... Ми чуємо заклик до пробудження. І ми намагаємося зайняти позицію, яка зробить нас достатньо сильними, щоб конкурувати, захищатися самостійно в рамках НАТО", - додав Мерц.
Нагадаємо
Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти передачі під контроль США заморожених у Європі російських активів, наголосивши, що рішення щодо цих коштів мають ухвалювати європейці.
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