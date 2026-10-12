Зеленський і Мерц обговорили атаки рф та зустріч Коаліції охочих

Президент Володимир Зеленський провів онлайн-розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

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Глава держави подякував за "солідарність з Україною та підтримку наших людей".

Обговорили, як росія реагує на заяву президента Трампа про енергетичне припинення вогню новими атаками на українські енергооб’єкти. Саме так себе поводять росіяни, коли тиск слабшає. Дуже важливо, щоб Європа й далі діяла принципово - зазначив Зеленський.

За його словами, Німеччина працює над організацією зустрічі Коаліції охочих.

Так само важливо працювати і в усіх інших форматах, які можуть додати сили Україні та всій Європі. Домовились про зустріч радників із нацбезпеки у форматі Е3 - Україна. Також говорили про підтримку фінансової стійкості України. Більш детально все проговоримо під час зустрічі цього тижня - анонсував Президент.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про підтримку Президента України після того, як Дональд Трамп закликав замінити його. Берлін також виступає за посилення тиску на росію для відновлення мирних переговорів.

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