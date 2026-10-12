Зеленский и Мерц обсудили атаки РФ и встречу Коалиции желающих

Президент Владимир Зеленский провел онлайн-разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил за "солидарность с Украиной и поддержку наших людей".

Обсудили, как Россия реагирует на заявление президента Трампа об энергетическом прекращении огня новыми атаками на украинские энергообъекты. Именно так ведут себя россияне, когда давление ослабевает. Очень важно, чтобы Европа и дальше действовала принципиально - отметил Зеленский.

По его словам, Германия работает над организацией встречи Коалиции желающих.

Так же важно работать и во всех других форматах, которые могут добавить сил Украине и всей Европе. Договорились о встрече советников по национальной безопасности в формате Е3 — Украина. Также говорили о поддержке финансовой устойчивости Украины. Более подробно все обсудим во время встречи на этой неделе - анонсировал Президент.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил о поддержке Президента Украины после того, как Дональд Трамп призвал заменить его. Берлин также выступает за усиление давления на Россию для возобновления мирных переговоров.

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