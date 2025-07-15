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Спутниковые снимки показали строительство в РФ пяти секретных ядерных баз

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Спутниковые снимки Planet Labs зафиксировали масштабное строительство на пяти российских ядерных объектах, включая Осиповичи, Гаджиево, Калининград, Камчатку и Новую Землю. Модернизация указывает на возможные планы Москвы относительно ядерных сил на фоне напряженности в Европе.

Спутниковые снимки показали строительство в РФ пяти секретных ядерных баз

Россия модернизирует несколько ядерных баз для своих европейских и тихоокеанских вооруженных сил. Недавние спутниковые снимки показали масштабное строительство секретных объектов в пяти местах, связанных с российскими ядерными объектами. Об этом информирует Business Insider со ссылкой на снимки американской компании Planet Labs, которые были сделаны в мае и июне, передает УНН.

Детали

На фотографиях видны новые сооружения, дорожные работы и модификации, а некоторые объекты быстро расширяются. Они окружены заборами и охраняются сторожевыми постами.

Отмечается, что усилия по модернизации указывают на возможные планы Москвы относительно российских ядерных сил на фоне высокой напряженности в Европе, вызванной войной России против Украины. Кремль часто пытался запугать Запад, угрожая применить свои ядерные боеголовки, и в последнее время делает это, пытаясь сдержать поддержку Украины.

Четыре европейских объекта включают Осиповичи (Беларусь), где расположена белорусская база боеприпасов, и Калининград, российский эксклав в Балтийском море. Снимки спутников также зафиксировали активность на военно-морской базе "Гаджиево" вблизи Норвегии и Финляндии, а также на архипелаге Новая Земля, разделяющем Баренцево и Карское моря.

Первая база расположена в Осиповичах, а в 8 километрах к востоку от города расположена белорусская 1405-я база боеприпасов. По мнению аналитиков, там были проведены значительные работы по строительству ядерных хранилищ. К 21 мая этого года стало понятно, что в северном углу базы возведен новый объект с дополнительной охраной.

Одна вещь, которую они сделали, – это установили периметр, который состоит из трех слоев ограждения, причем средний слой является более усиленным

- сказал директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

Вход в южном углу объекта закрыт, вероятно, для того, чтобы охранники могли осматривать грузовики, находясь вне зоны видимости спутников.

Кристенсен также обнаружил крытую разгрузочную рампу среди группы деревьев, которая, вероятно, ведет к бункеру для хранения боеголовок. На восточной стороне объекта можно увидеть массивную оранжевую антенну для управления и контроля.

Также там появилась главная дорога и большая платформа, ведущая к железной дороге. По словам Кристенсена, Россия, скорее всего, будет доставлять туда ядерные боеголовки по железной дороге, а не авиацией.

Кроме этого, сообщается о дополнительном объекте в самом городе Осиповичи. Вероятно, это база ракетных пусковых установок "Искандер".

Вторая база – "Гаджиево" в Мурманске. Это военно-морской склад, где размещены российские подводные лодки, способные запускать ядерные ракеты. Аналитикам известно, что там хранится ядерное оружие, поскольку спутники ранее фиксировали боеголовки на объекте. Здесь подводные лодки оснащаются межконтинентальными ракетами.

К 28 мая 2025 года на этой базе было построено по меньшей мере шесть новых зданий. Кристенсон предполагает, что эти сооружения могут быть гаражами с фронтальной загрузкой или местами хранения обычных ракет или ракет, еще не оснащенных ядерными боеголовками.

Третья база расположена в Калининграде, граничащем с Литвой и Польшей. Это вероятное место хранения ядерного оружия, где установлен многослойный периметр. По мнению аналитиков, это хранилище предназначено для хранения тактических ядерных боеприпасов.

В дополнение к этому, в 5 километрах к юго-востоку от объекта расположена база специального ядерного подразделения. Там к ноябрю 2022 года переоборудовали бункер. Также появились несколько слоев нового ограждения, а к 14 июня 2025 года – небольшое здание.

Четвертая база – Камчатка, где, вероятно, хранятся ядерные боеголовки. Надежный охранный периметр и уровень ухода за объектом указывают, что это бункер для хранения ядерного оружия. На флангах хранилища начали строить два новых здания и строительную площадку.

Пятая база расположена на архипелаге Новая Земля. В августе 2023 года база начала претерпевать значительные изменения, в частности, там появилось большое новое здание. На новом фото Planet Labs видно, что строительство большого здания и других расширений базы к 6 июня 2025 года завершилось. Также аналитики заметили новые признаки расширения на участках туннелей возле опорной базы.

Россия имеет крупнейший в мире ядерный арсенал, а в июне, по оценкам издания "Бюллетень ученых-атомщиков", Москва имеет около 4300 активных боеголовок. США имеют запас в 3700 активных боеголовок.

Напомним

Россия модернизирует базы ядерного оружия вблизи Европы, в частности в Калининграде, в 270 км от Швеции. Эксперты говорят, что РФ использует ядерные угрозы, чтобы сеять панику на Западе.

Путин может нанести удар тактическим ядерным оружием по Украине – полковник британской армии в отставке11.07.25, 18:56 • 7004 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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