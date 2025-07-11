российский диктатор Владимир Путин и его окружение регулярно угрожают ядерным ударом по Украине, что может свидетельствовать о том, что Россия всерьез рассматривает такой сценарий.

Об этом заявил изданию The Telegraph британский комментатор по вопросам химического и биологического оружия, полковник в отставке армии Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон, передает УНН.

Как отмечает Бреттон-Гордон, пожалуй, самой значимой новостью с визита Макрона в Лондон на этой неделе является создание совместного французско-британского альянса по ядерному оружию, что будет иметь гораздо больший резонанс в Кремле, чем все те снаряды и ракеты, которые Великобритания пообещала изготовить через 3-5 лет.

Он также напомнил, что Великобритания закупает американские ядерные самолеты F-35A, несущие ядерную бомбу B61.

Эффективность ядерного сдерживания зависит от паритета и равновесия, и эта позиция была серьезно пошатнута некоторыми комментариями президента США о Европе в последние месяцы. Это могло дать Кремлю понять, что США не будут реагировать, если Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине или даже в Европе. Тот факт, что Путин и его бандиты постоянно угрожают ядерной атакой с момента начала более широкой войны в Украине, свидетельствует о том, что они детально об этом думают. Поскольку три дня превратились в три с лишним года, они могут думать, что смогут быстро покончить с Украиной с помощью тактического ядерного оружия, а мы не отреагируем