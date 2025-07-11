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Путин может нанести удар тактическим ядерным оружием по Украине – полковник британской армии в отставке

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что Россия серьезно рассматривает сценарий ядерного удара по Украине. Он подчеркивает, что создание франко-британского ядерного альянса может стать сдерживающим фактором для Кремля.

Путин может нанести удар тактическим ядерным оружием по Украине – полковник британской армии в отставке

российский диктатор Владимир Путин и его окружение регулярно угрожают ядерным ударом по Украине, что может свидетельствовать о том, что Россия всерьез рассматривает такой сценарий.

Об этом заявил изданию The Telegraph британский комментатор по вопросам химического и биологического оружия, полковник в отставке армии Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон, передает УНН.

Подробности

Как отмечает Бреттон-Гордон, пожалуй, самой значимой новостью с визита Макрона в Лондон на этой неделе является создание совместного французско-британского альянса по ядерному оружию, что будет иметь гораздо больший резонанс в Кремле, чем все те снаряды и ракеты, которые Великобритания пообещала изготовить через 3-5 лет.

Он также напомнил, что Великобритания закупает американские ядерные самолеты F-35A, несущие ядерную бомбу B61.

Эффективность ядерного сдерживания зависит от паритета и равновесия, и эта позиция была серьезно пошатнута некоторыми комментариями президента США о Европе в последние месяцы. Это могло дать Кремлю понять, что США не будут реагировать, если Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине или даже в Европе. Тот факт, что Путин и его бандиты постоянно угрожают ядерной атакой с момента начала более широкой войны в Украине, свидетельствует о том, что они детально об этом думают. Поскольку три дня превратились в три с лишним года, они могут думать, что смогут быстро покончить с Украиной с помощью тактического ядерного оружия, а мы не отреагируем

- говорит Бреттон-Гордон.

Он подчеркивает, что удар России тактическим ядерным оружием имеет смысл, ведь Великобритания маловероятно запустит в ответ по РФ ядерную баллистическую ракету "Трайдент", которая в сотни раз мощнее российского тактического ядерного оружия.

Конечно, наши F-35A и B61, вероятно, не будут введены в эксплуатацию до конца десятилетия, но теперь, когда Франция и Великобритания имеют ядерный союз, Путину стоило бы предположить, что французское тактическое ядерное оружие будет направлено на его армию вторжения, если он применит свое в Украине. Такая вероятность вселит страх в его сердце, поскольку речь идет не только об армии вторжения, но и обо всей российской армии, которая является основой его могущества

- добавляет полковник.

Напомним

"Отец" украинской ракетно-космической отрасли Владимир Горбулин убежден, что в условиях российской агрессии Украина имеет моральное право вернуться к пересмотру Будапештского меморандума и искать путь к созданию ядерного оружия в союзе с европейскими партнерами. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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