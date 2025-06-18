Володимир Горбулін: Україна має моральне право створити ядерну зброю у союзі із європейськими країнами

"Батько" української ракетно-космічної галузі Володимир Горбулін переконаний, що в умовах російської агресії Україна має моральне право повернутися до перегляду Будапештського меморандуму та шукати шлях до створення ядерної зброї у союзі із європейськими партнерами.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC передає УНН.

Деталі

У розмові з виданням Володимир Горбулін висловився на підтримку перегляду умов Будапештського меморандуму, особливо на тлі повномасштабної війни. На запитання журналіста про доцільність цього, він відповів:

Якби ви мене запитали до початку цієї війни, я б іще роздумував. Зараз я думаю, що нам треба повернутися (до перегляду зобов'язань по меморандуму, - Ред.), бо маємо повне моральне право. Кожного дня і кожної ночі, після всіх атак авіації рф, і не тільки авіації, після цих нічних обстрілів, коли рф використовує всі свої можливості, все, що в неї є сьогодні в запасах - сказав він.

Горбулін також нагадав, що основними гарантами безпеки України за меморандумом були США та росія. За його словами, "вона була разом з США двома головними підписантами Будапештського меморандуму".

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Англія була присутня в Будапешті, але вона третя підписала, а Франція і Китай підписали трошки пізніше. Хоча всі порушили свої зобов'язання, хоча зараз і Англія, і Франція нам допомагають, а Китай, навпаки, допомагає більше, мабуть, рф, але при цьому, як би сказати, спростовує це - зауважив Горбулін.

Він наголосив, що "всі країни якоюсь мірою не виконали свої обов'язки". Водночас Горбулін запропонував альтернативну стратегічну ідею - об'єднання зусиль із державами, які також перебувають під постійною загрозою з боку рф щодо збільшення ядерного арсеналу.

Я думаю, що є інший шлях. Це об'єднатися з країнами Західної Європи, які весь час відчувають на собі загрозу рф. Буквально два чи три тижні тому прем'єр-міністр Польщі Туск сказав про те, що вони б відчували себе краще, якби в них була ядерна зброя. На це не можна не реагувати - зазначив експерт.

Він також прокоментував нинішню ситуацію в Британії, яка має обмеження у застосуванні свого ядерного потенціалу.

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Зверніть увагу на те, як змінилася ситуація у Великій Британії. І це при тому, що Велика Британія може ядерну зброю використовувати тільки, коли Сполучені Штати на це дають свою згоду - пояснив Горбулін.

Щодо Франції, він підкреслив, що їхнього ядерного арсеналу не достатньо.

А французький ядерний арсенал? Вони про це відкрито заявили, що його недостатньо для того, щоб зупинити рф, якщо почнеться війна рф проти Західної Європи. Тому треба шукати союзницькі мости для того, щоб Україна зайнялась своїм (ядерним озброєнням. – Ред.). Враховуючи наукову школу, яка є в Україні, і те, що Україна має достатньо не тільки наукову базу. Об'єднавшись з якоюсь країною Європи, ми можемо спробувати піти на такий крок - підсумував він.

Його співавтор і колега Валентин Бадрак доповнив цю думку, підкресливши важливість консолідованої підтримки з боку європейських країн.

Санкцій не буде, якщо уся Європа і Британія разом вирішать консолідовано, що це треба. Французи розуміють, що їм не вистачить французького арсеналу. А британці фактично мають недоядерний статус. Тобто такий, який не можуть вільно використовувати. Тому зараз фактор України, фактор підтримки України, він дуже важливий для Європи. Ба більше, коли ми кажемо Європа, ми вже кажемо й Україна. Ми інтегровані в Європу і ми є частиною безпекового й оборонно-промислового простору Європи - зазначив Бадрак.

Доповнення

86-річного Володимира Горбуліна справедливо називають засновником ракетно-космічної галузі в незалежній Україні. У 1994 році, ставши одним із найближчих радників тодішнього президента Леоніда Кучми, він отримав стратегічну місію - відродити зруйновану оборонну промисловість, зміцнити Збройні сили та закласти фундамент для розвитку космічної програми молодої держави.

Протягом багатьох років Горбулін брав активну участь у формуванні ключових державних рішень. Його роль не обмежилася 90-ми: він залишався важливою фігурою в українській політиці й у наступні десятиліття. Зокрема, був радником із питань національної безпеки для Віктора Ющенка, Олександра Турчинова та Петра Порошенка.

За президентства Володимира Зеленського очолив наглядову раду "Укроборонпрому". У серпні 2021 року за вагомий внесок у зміцнення державності, обороноздатності та системи нацбезпеки Горбулін був удостоєний звання Героя України.

Сьогодні Володимир Павлович працює у Національній академії наук, де обіймає посаду першого віце-президента. Окрім наукової діяльності, він активно пише книги разом із колегою - директором Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентином Бадраком.

У своїх роботах автори глибоко аналізують події російсько-української війни, відслідковують її динаміку та пропонують стратегічні прогнози щодо майбутнього.

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