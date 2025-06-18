Владимир Горбулин: Украина имеет моральное право создать ядерное оружие в союзе с европейскими странами

"Отец" украинской ракетно-космической отрасли Владимир Горбулин убежден, что в условиях российской агрессии Украина имеет моральное право вернуться к пересмотру Будапештского меморандума и искать путь к созданию ядерного оружия в союзе с европейскими партнерами.

Об этом он рассказал в интервью BBC передает УНН.

Детали

В разговоре с изданием Владимир Горбулин высказался в поддержку пересмотра условий Будапештского меморандума, особенно на фоне полномасштабной войны. На вопрос журналиста о целесообразности этого, он ответил:

Если бы вы меня спросили до начала этой войны, я бы еще раздумывал. Сейчас я думаю, что нам надо вернуться (к пересмотру обязательств по меморандуму, - Ред.), потому что имеем полное моральное право. Каждый день и каждую ночь, после всех атак авиации россии, и не только авиации, после этих ночных обстрелов, когда россия использует все свои возможности, все, что у нее есть сегодня в запасах - сказал он.

Горбулин также напомнил, что основными гарантами безопасности Украины по меморандуму были США и россия. По его словам, "она была вместе с США двумя главными подписантами Будапештского меморандума".

Ядерный арсенал Китая пополнился на 100 боеголовок - SIPRI

Англия присутствовала в Будапеште, но она третья подписала, а Франция и Китай подписали чуть позже. Хотя все нарушили свои обязательства, хотя сейчас и Англия, и Франция нам помогают, а Китай, наоборот, помогает больше, наверное, россии, но при этом, как бы сказать, опровергает это - заметил Горбулин.

Он подчеркнул, что "все страны в какой-то мере не выполнили свои обязанности". В то же время Горбулин предложил альтернативную стратегическую идею - объединение усилий с государствами, которые также находятся под постоянной угрозой со стороны россии по увеличению ядерного арсенала.

Я думаю, что есть другой путь. Это объединиться со странами Западной Европы, которые все время чувствуют на себе угрозу россии. Буквально две или три недели назад премьер-министр Польши Туск сказал о том, что они бы чувствовали себя лучше, если бы у них было ядерное оружие. На это нельзя не реагировать - отметил эксперт.

Он также прокомментировал нынешнюю ситуацию в Британии, которая имеет ограничения в применении своего ядерного потенциала.

Трамп: мира не будет, если у Ирана есть ядерное оружие

Обратите внимание на то, как изменилась ситуация в Великобритании. И это при том, что Великобритания может ядерное оружие использовать только, когда Соединенные Штаты на это дают свое согласие - пояснил Горбулин.

Что касается Франции, он подчеркнул, что их ядерного арсенала недостаточно.

А французский ядерный арсенал? Они об этом открыто заявили, что его недостаточно для того, чтобы остановить россию, если начнется война россии против Западной Европы. Поэтому надо искать союзнические мосты для того, чтобы Украина занялась своим (ядерным вооружением. – Ред.). Учитывая научную школу, которая есть в Украине, и то, что Украина имеет достаточно не только научную базу. Объединившись с какой-то страной Европы, мы можем попытаться пойти на такой шаг - подытожил он.

Его соавтор и коллега Валентин Бадрак дополнил эту мысль, подчеркнув важность консолидированной поддержки со стороны европейских стран.

Санкций не будет, если вся Европа и Британия вместе решат консолидированно, что это надо. Французы понимают, что им не хватит французского арсенала. А британцы фактически имеют недоядерный статус. То есть такой, который не могут свободно использовать. Поэтому сейчас фактор Украины, фактор поддержки Украины, он очень важен для Европы. Более того, когда мы говорим Европа, мы уже говорим и Украина. Мы интегрированы в Европу и мы являемся частью безопасности и оборонно-промышленного пространства Европы - отметил Бадрак.

Дополнение

86-летнего Владимира Горбулина справедливо называют основателем ракетно-космической отрасли в независимой Украине. В 1994 году, став одним из ближайших советников тогдашнего президента Леонида Кучмы, он получил стратегическую миссию - возродить разрушенную оборонную промышленность, укрепить Вооруженные силы и заложить фундамент для развития космической программы молодого государства.

На протяжении многих лет Горбулин принимал активное участие в формировании ключевых государственных решений. Его роль не ограничилась 90-ми: он оставался важной фигурой в украинской политике и в последующие десятилетия. В частности, был советником по вопросам национальной безопасности для Виктора Ющенко, Александра Турчинова и Петра Порошенко.

При президентстве Владимира Зеленского возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома". В августе 2021 года за весомый вклад в укрепление государственности, обороноспособности и системы нацбезопасности Горбулин был удостоен звания Героя Украины.

Сегодня Владимир Павлович работает в Национальной академии наук, где занимает должность первого вице-президента. Кроме научной деятельности, он активно пишет книги вместе с коллегой - директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентином Бадраком.

В своих работах авторы глубоко анализируют события российско-украинской войны, отслеживают ее динамику и предлагают стратегические прогнозы относительно будущего.

"Чтобы дать отпор российской агрессии": Британия построит 12 ударных атомных подводных лодок