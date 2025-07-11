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путін може вдарити тактичною ядерною зброєю по Україні - полковник британської армії у відставці

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що Росія серйозно розглядає сценарій ядерного удару по Україні. Він наголошує, що створення франко-британського ядерного альянсу може стати стримуючим фактором для Кремля.

путін може вдарити тактичною ядерною зброєю по Україні - полковник британської армії у відставці

російський диктатор володимир путін і його оточення регулярно погрожують ядерним ударом по Україні, що може свідчити про те, що росія всерйоз розглядає такий сценарій.

Про це заявив виданню The Telegraph британський коментатор з питань хімічної та біологічної зброї, полковник у відставці армії Великої Британії Геміш де Бреттон-Гордон, передає УНН.

Деталі

Як зазначає Бреттон-Гордон, мабуть, найбільш значущою новиною з візиту Макрона до Лондона цього тижня є створення спільного французько-британського альянсу з ядерної зброї, що матиме набагато більший резонанс у кремлі, ніж усі ті снаряди і ракети, які Велика Британія пообіцяли виготовити через 3-5 років.

Він також нагадав, що Велика Британія закуповує американські ядерні літаки F-35A, який несе ядерну бомбу B61.

Ефективність ядерного стримування залежить від паритету і рівноваги, і ця позиція була серйозно похитнута деякими коментарями президента США про Європу в останні місяці. Це могло дати кремлю зрозуміти, що США не реагуватимуть, якщо росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні або навіть у Європі. Той факт, що путін і його бандити постійно погрожують ядерною атакою з моменту початку більш широкої війни в Україні, свідчить про те, що вони детально про це думають. Оскільки три дні перетворилися на три з гаком роки, вони можуть думати, що зможуть швидко покінчити з Україною за допомогою тактичної ядерної зброї, а ми не відреагуємо

- каже Бреттон-Гордон.

Він наголошує, що удар росії тактичною ядерною зброєю має сенс, адже Велика Британія малоймовірно запустить у відповідь по рф ядерну балістичну ракету "Трайдент", яка в сотні разів потужніша за російську тактичну ядерну зброю.

Звичайно, наші F-35A і B61, ймовірно, не будуть введені в експлуатацію до кінця десятиліття, але тепер, коли Франція і Великобританія мають ядерний союз, путіну варто було б припустити, що французька тактична ядерна зброя буде спрямована на його армію вторгнення, якщо він застосує свою в Україні. Така ймовірність вселить страх у його серце, оскільки йдеться не лише про армію вторгнення, але й про всю російську армію, яка є основою його могутності

- додає полковник.

Нагадаємо

"Батько" української ракетно-космічної галузі Володимир Горбулін переконаний, що в умовах російської агресії Україна має моральне право повернутися до перегляду Будапештського меморандуму та шукати шлях до створення ядерної зброї у союзі із європейськими партнерами. 

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаНовини Світу
Ядерна бомба B61
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F-35 Lightning II
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