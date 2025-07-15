Супутникові знімки показали будівництво в рф п’ятьох секретних ядерних баз

росія модернізує кілька ядерних баз для своїх європейських та тихоокеанських збройних сил. Нещодавні супутникові знімки показали масштабне будівництво секретних об’єктів у п'ятьох місцях, пов’язаних із російськими ядерними об’єктами. Про це інформує Business Insider з посиланням на знімки американської компанії Planet Labs, які були зроблені у травні та червні, передає УНН.

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На світлинах видно нові споруди, дорожні роботи і модифікації, а деякі об’єкти швидко розширюються. Вони оточені парканами і охороняються сторожовими постами.

Зазначається, що зусилля із модернізації вказують на можливі плани москви щодо російських ядерних сил на тлі високої напруженості у Європі, спричиненої війною росії проти України. кремль часто намагався залякати Захід, погрожуючи застосувати свої ядерні боєголовки, і останнім часом робить це, намагаючись стримати підтримку України.

Чотири європейські об’єкти включають Осиповичі (Білорусь), де розташована білоруська база боєприпасів, та Калінінград, російський ексклав у Балтійському морі. Знімки супутників також зафіксували активність на військово-морській базі "Гаджиєво" поблизу Норвегії та Фінляндії, а також на архіпелазі Нова Земля, що розділяє Баренцове і Карське моря.

Перша база розташована в Осиповичах, а за 8 кілометрів на схід від міста розташована білоруська 1405-та база боєприпасів. На думку аналітиків, там були проведені значні роботи з будівництва ядерних сховищ. До 21 травня цього року стало зрозуміло, що у північному куті бази зведено новий об’єкт із додатковою охороною.

Одна річ, яку вони зробили, – це встановили периметр, який складається з трьох шарів огорожі, причому середній шар є більш посиленим - сказав директор проєкту з ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен.

Вхід у південному куті об’єкта закритий, ймовірно, для того, щоб охоронці могли оглядати вантажівки, перебуваючи поза зоною видимості супутників.

Крістенсен також виявив криту розвантажувальну рампу серед групи дерев, яка, ймовірно, веде до бункера для зберігання боєголовок. На східній стороні об’єкта можна побачити масивну помаранчеву антену для управління і контролю.

Також там з’явилася головна дорога та велика платформа, що веде до залізниці. За словами Крістенсена, Росія, швидше за все, доставлятиме туди ядерні боєголовки залізницею, а не авіацією.

Крім цього, повідомляється про додатковий об’єкт у самому місті Осиповичі. Ймовірно, це база ракетних пускових установок "Іскандер".

Друга база – "Гаджиєво" у Мурманську. Це військово-морський склад, де розміщені російські підводні човни, здатні запускати ядерні ракети. Аналітикам відомо, що там зберігається ядерна зброя, оскільки супутники раніше фіксували боєголовки на об’єкті. Тут підводні човни оснащуються міжконтинентальними ракетами.

До 28 травня 2025 року на цій базі було побудовано щонайменше шість нових будівель. Крістенсон припускає, що ці споруди можуть бути гаражами із фронтальним завантаженням або місцями зберігання звичайних ракет чи ракет, ще не оснащених ядерними боєголовками.

Третя база розташована у Калінінграді, що межує з Литвою і Польщею. Це ймовірне місце зберігання ядерної зброї, де встановлено багатошаровий периметр. На думку аналітиків, це сховище призначене для зберігання тактичних ядерних боєприпасів.

На додачу до цього, за 5 кілометрів на південний схід від об’єкта розташована база спеціального ядерного підрозділу. Там до листопада 2022 року переобладнали бункер. Також з’явилися кілька шарів нової огорожі, а до 14 червня 2025 року – невелика будівля.

Четверта база – Камчатка, де, ймовірно, зберігаються ядерні боєголовки. Надійний охоронний периметр і рівень догляду за об’єктом вказують, що це бункер для зберігання ядерної зброї. На флангах сховища почали будувати дві нові будівлі та будівельний майданчик.

П’ята база розташована на архіпелазі Нова Земля. У серпні 2023 році база почала зазнавати значних змін, зокрема, там з’явилась велика нова будівля. На новому фото Planet Labs видно, що будівництво великої будівлі та інших розширень бази до 6 червня 2025 року завершилося. Також аналітики помітили нові ознаки розширення на ділянках тунелів біля опорної бази.

Росія має найбільший у світі ядерний арсенал, а у червні, за оцінками видання "Бюлетень вчених-атомників", москва має близько 4300 активних боєголовок. США мають запас у 3700 активних боєголовок.

Нагадаємо

росія модернізує бази ядерної зброї поблизу Європи, зокрема в Калінінграді, за 270 км від Швеції. Експерти кажуть, що рф використовує ядерні погрози, щоб сіяти паніку на Заході.

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