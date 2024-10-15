Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

В Национальном банке Украины за последний год разгорелось несколько достаточно громких скандалов, связанных с нарушениями должностных лиц этого учреждения. Однако руководство НБУ пытается делать вид, что ничего не происходит. Политолог Тарас Загородний в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что из-за бесконтрольности в Нацбанке пытаются все замять и не реагировать не только на нарушения должностных лиц регулятора, но и на нарушения в банковской системе в целом.

Злоупотребление властью

Уже почти год нет реакции со стороны регулятора или его главы Андрея Пышного относительно уголовного производства против директора юридического департамента НБУ Александра Зимы из-за возможного злоупотребления им властью и служебным положением, что привело к тяжелым последствиям.

Дело было открыто из-за письма в Фонд гарантирования вкладов физлиц. В документе Зима, который одновременно является главным юристом Нацбанка и председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду гарантирования вкладов отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против Национального банка Украины.

Речь шла о четырех исках, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Фонд прислушался к рекомендации, которую получил от имени регулятора. Письмо содержало цифровую подпись Александра Зимы.

По словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции города Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют определить круг потерпевших, а также допросить главного юриста Нацбанка. Также после вручения Зиме сообщения о подозрении следователи будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении его от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ.

Своими действиями Зима, который одновременно также возглавляет Административный совет Фонда гарантирования вкладов физлиц, мог поставить под сомнение независимость дирекции Фонда, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Неуважение и угрозы военному

По данным СМИ, главным претендентом на должность директора-распорядителя Фонда был руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш. Этот чиновник Нацбанка недавно стал участником конфликта с военным, и это еще один пример того, как руководство регулятора не реагирует на нарушения своих подчиненных.

В частности, белорусский доброволец Андрей Трацевский (Бессмертный) заявил, что ему угрожал нетрезвый Павел Поляруш. Инцидент произошел на дороге возле одного из столичных ЖК. Чиновник НБУ, по его словам, выскочил под колеса военному, перекрыл движение, начал драться и сказал, что из наградного оружия прострелит ему ноги. Поляруш все отрицал. На еще одном видео, опубликованном военным, видно, что полицейские при осмотре автомобиля Поляруша нашли у него предмет, очень похожий на пистолет. По словам Трацевского, Поляруш якобы заявил, что "всех купит", и перед правоохранителями сказал, что "все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске". Видео с места происшествия завирусились в соцсетях и вызвали возмущение у пользователей. Они требовали реакции руководства НБУ на этот инцидент.

В полиции Киева УНН сообщили, что открыли уголовное производство по статьям "угроза убийством" и "нанесение легких телесных повреждений", а также составили протокол в отношении Поляруша за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, правоохранители подтвердили, что изъяли у чиновника оружие.

В Национальном банке Украины ограничились коротким сообщением, в котором намекнули, что Поляруша к ответственности привлекать не будут, потому что "инцидент", в котором он фигурировал, "не связан с выполнением профессиональных обязанностей" и произошел в нерабочее время. В Нацбанке также пообещали провести служебную проверку. На этом коммуникация регулятора с обществом завершилась. Никакого осуждения или сожаления по поводу случившегося руководство НБУ не высказывало, как и не сообщалось о результатах внутреннего расследования.

Стоит отметить, что ранее журналисты выяснили, что Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время, на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, до сих пор не известно.

Главное - не погружаться в обсуждение

Не менее ярким примером того, как руководство НБУ прячет голову в песок во время скандалов, является и ситуация с заместителем главы регулятора Екатериной Рожковой.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда поставил точку в судебной тяжбе между Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и бывшим руководством "Платинум банка", который в 2017 году был признан неплатежеспособным.

Среди десяти ответчиков по делу была в том числе и Рожкова. Она, перед назначением в Нацбанк, работала членом правления банка.

По решению суда ответчики должны компенсировать 1,5 млрд грн убытков, которые были нанесены "Платинум банку" из-за выдачи неработающих кредитов (NPL). Средства, согласно декларации Рожковой, списываются с ее счетов.

Несмотря на решение суда, который фактически решил, что в том числе Рожкова допустила нарушения, которые нанесли колоссальные убытки, она продолжает работать в Национальном банке Украины и решать судьбу других финансовых учреждений.

То есть в этом случае, как и других скандалах, где фигурировала Рожкова, руководство Нацбанка не видит проблем.

Более того, глава НБУ Андрей Пышный не счел необходимым о коммуницировать эту ситуацию не то что с обществом, а даже объяснить ее народным депутатам. В частности, по данным СМИ, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики один из членов комитета поинтересовался у Пышного, корректно ли, что Рожкова продолжает работать на своем посту после решения Верховного Суда.

На что Пышный ответил: "Я бы сейчас не погружался в обсуждение этого вопроса". Это все, что услышали от главы НБУ по поводу ситуации с Рожковой.

Система гнилая изнутри

Политолог Тарас Загородний считает, что такая реакция руководства Нацбанка на скандалы с участием его подчиненных, а точнее отсутствие реакции, связана с тем, что регулятор – "абсолютно бесконтрольная структура".

"НБУ ведет себя так, как будто для него вообще законы не писаны. Потому что нет работы правоохранительных органов плодотворной, а НБУ пытается все замять и не реагировать не только на нарушения непосредственно в НБУ, но и в банковской системе в целом. Поэтому я не удивлен. Даже не отстраняют людей хотя бы на время расследования! Ну, ничего я здесь удивительного не вижу, к сожалению, эта система просто гнилая изнутри", - отметил Загородний.

Специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта допускает, что благодаря политическому влиянию дела в отношении должностных лиц НБУ, в частности Александра Зимы, будут пытаться "слить".

"У нас НБУ возглавил человек, который был главой "Ощадбанка", который никогда не баловал нас своими хорошими результатами работы. Банк, который всегда был на грани банкротства, а государство его просто подпитывало (финансировало – ред.) , и человек с такими профессиональными явлениями возглавил НБУ. Так чего же мы хотим? Теперь все подчиненные, а главный юрист - это человек, который приближен к главе, выполняют лично его задачи. Поэтому он и защищен, он (Зима – ред.) заранее защищен, поскольку он работает в системе, которая построена для коррупционных задач, и под определенные обязательства в его адрес, что он будет защищен от преследований", - отметил он.