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Погрожував військовому-добровольцю прострелити ноги. Ймовірно нетверезий посадовець НБУ Поляруш втрапив у скандал

Погрожував військовому-добровольцю прострелити ноги. Ймовірно нетверезий посадовець НБУ Поляруш втрапив у скандал

Київ • УНН

 • 13298 перегляди

Керівник управління НБУ Павло Поляруш погрожував білоруському добровольцю Андрію Трацевському під час дорожнього інциденту. Поліція виявила у Поляруша предмет, схожий на пістолет.

Білоруський доброволець Андрій Трацевський (Безсмертний) заявив, що йому погрожував нетверезий керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш. Інцидент стався на дорозі біля одного зі столичних ЖК, пише УНН.

П'яний на дорозі вискочив під колеса, перекрив рух, почав битися, сказав, що з "нагородки" (нагородної зброї — ред.) прострелить мені ноги

 - заявив Трацевський на відео, оприлюдненому в Telegram-каналі.

На відеозаписі зафіксований чоловік дуже схожий на цивільного чоловіка заступниці голови Офісу Президента Ірини Мудрої Павла Поляруша, який наразі працює керівником Управління по роботі з проблемними активами НБУ. 

Варто зазначити, що Поляруш на відео заявив, що нічого такого не робив. 

Водночас по приїзду поліції чиновник відмовився проходити тест на алкоголь. Він заявив, що у нього розсічена брова і розбиті окуляри. Чиновник НБУ заявив військовому Трацевському, що вимагає компенсації за розбиті окуляри. На що військовий повідомив, що свідки бачили, як Поляруш навмисне розбив окуляри об кермо.

На ще одному відео, опублікованому військовим, видно, що поліцейські під час огляду автомобіля Поляруша знайшли у нього предмет, дуже схожий на пістолет.

За словами Трацевського, Поляруш нібито заявив, що "всіх купить" і перед правоохоронцями сказав, що "всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську".

Нагадаємо

За даними ЗМІ, Поляруша хочуть призначити директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Він є фаворитом Національного банку, представники якого входять до складу Адміністративної ради ФГВФО, яка проводить відповідні кадрові зміни. Не виключено, що Поляруша може підтримати й Офіс президента, адже заступниця голови ОП Ірина Мудра його цивільна дружина.

Раніше журналісти зʼясували, що Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, поки не відомо.

Член комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович вважає , що правоохоронці повинні розібратися з виїздами Поляруша за кордон. А член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Геннадій Касай не виключає, що у Поляруша можуть виникнути через це проблеми під час проходження спецперевірки як кандидата на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Водночас народні депутати і експерти, опитані УНН, наголошують на тому, що обрання нового очільника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинне відбуватися прозоро й у відкритому режимі. А одним із головних критеріїв відбору, поряд із професіоналізмом, має бути кристально чиста ділова репутація кандидата. 

"Це надважливо - бездоганна репутація. Це ключове. Важливо, аби ця людина була з достойною репутацією, однозначно фахівцем і патріотом України, а не представляла інтереси когось іншого", - наголосив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
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