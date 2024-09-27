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Угрожал военному-добровольцу прострелить ноги. Вероятно нетрезвый чиновник НБУ Поляруш попал в скандал

Угрожал военному-добровольцу прострелить ноги. Вероятно нетрезвый чиновник НБУ Поляруш попал в скандал

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 07:22  •  1286 просмотра

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Руководитель управления НБУ Павел Поляруш угрожал белорусскому добровольцу Андрею Трацевскому во время дорожного инцидента. Полиция обнаружила у Поляруша предмет, похожий на пистолет.

Белорусский доброволец Андрей Трацевский (Бессмертный) заявил, что ему угрожал нетрезвый руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш. Инцидент произошел на дороге возле одного из столичных ЖК, пишет УНН.

Пьяный на дороге выскочил под колеса, перекрыл движение, начал драться, сказал, что из "наградки" (наградного оружия - ред.) прострелит мне ноги

 - заявил Трацевский на видео, обнародованном в Telegram-канале.

На видеозаписи зафиксирован человек очень похожий на гражданского мужа заместителя главы Офиса Президента Ирины Мудрой Павла Поляруша, который сейчас работает руководителем Управления по работе с проблемными активами НБУ. 

Стоит отметить, что Поляруш на видео заявил, что ничего такого не делал. 

В то же время по приезду полиции чиновник отказался проходить тест на алкоголь. Он заявил, что у него рассечена бровь и разбиты очки. Чиновник НБУ заявил военному Трацевскому, что требует компенсации за разбитые очки. На что военный сообщил, что свидетели видели, как Поляруш умышленно разбил очки о руль.

На еще одном видео, опубликованном военным, видно, что полицейские во время осмотра автомобиля Поляруша нашли у него предмет, очень похожий на пистолет.

По словам Трацевского, Поляруш якобы заявил, что "всех купит" и перед правоохранителями сказал, что "все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске".

Напомним

По данным СМИ, Поляруша хотят назначить директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Он является фаворитом Национального банка, представители которого входят в состав Административного совета ФГВФЛ, который проводит соответствующие кадровые изменения. Не исключено, что Поляруша может поддержать и Офис президента, ведь заместитель председателя ОП Ирина Мудрая его гражданская жена.

Ранее журналисты выяснили, что Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает , что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В то же время народные депутаты и эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что избрание нового главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц должно происходить прозрачно и в открытом режиме. А одним из главных критериев отбора, наряду с профессионализмом, должна быть кристально чистая деловая репутация кандидата. 

"Это сверхважно - безупречная репутация. Это ключевое. Важно, чтобы этот человек был с достойной репутацией, однозначно специалистом и патриотом Украины, а не представлял интересы кого-то другого", - отметил народный депутат Михаил Цимбалюк.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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