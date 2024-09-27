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Де реакція НБУ? У соцмережах вимагають звільнення посадовця Нацбанку, який напідпитку погрожував зброєю військовому-добровольцю

Де реакція НБУ? У соцмережах вимагають звільнення посадовця Нацбанку, який напідпитку погрожував зброєю військовому-добровольцю

Київ • УНН

 • 11645 перегляди

Керівник управління НБУ Павло Поляруш погрожував білоруському добровольцю, перебуваючи напідпитку за кермом. У соцмережах вимагають реакції керівництва НБУ та МВС, а також звільнення Поляруша.

Українці у соцмережах вимагають реакції керівництва Національного банку України і Міністерства внутрішніх справ на конфлікт, що стався між керівником Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павлом Полярушем і добровольцем з Білорусі Андрієм Трацевським (Безсмертний), пише УНН.

Контекст

Білоруський доброволець Андрій Трацевський (Безсмертний) заявив, що йому погрожував нетверезий керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш. Інцидент стався на дорозі біля одного зі столичних ЖК. Поляруш, за його словами, вискочив під колеса військовому, перекрив рух, почав битися і сказав, що з нагородної зброї прострелить йому ноги. Поляруш все заперечив. На ще одному відео, опублікованому військовим, видно, що поліцейські під час огляду автомобіля Поляруша знайшли у нього предмет, дуже схожий на пістолет. За словами Трацевського, Поляруш нібито заявив, що "всіх купить" і перед правоохоронцями сказав, що "всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську".

У поліції Києва УНН повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтями "погроза вбивством" і "нанесення легких тілесних ушкоджень", а також склали протокол щодо Поляруша за керування автомобілем у нетверезому стані. Крім того, правоохоронці підтвердили, що вилучили у посадовця зброю.

Відео з місця події завірусилися у соцмережах і викликали обурення у користувачів.

Зʼявилась інформація, що очільник управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш пʼяний за кермом ледь не спричинив аварію, а потім погрожував військовому прострелити ноги. Кричав, що "всіх купить" і все у нього буде добре. Ну це вже справді якась дикість та відчуття безкарності тотальне. Держслужбовець погрожує прострелити комусь ноги посеред вулиці у Києві. Буде якась реакція? Чи знову "обурення буде навіть більше ніж у суспільства"?

- написав у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

При цьому він нагадав, що Поляруш – цивільний чоловік заступниці голови Офісу Президента Ірини Мудрої.

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Журналіст Сергій Лямець зазначив, що інцидент з Полярушем нагадує конфлікт між журналістами та ексголовою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером, коли той намагався силою відібрати камеру.

Я не знаю, чи він дійсно вискочив на дорогу та погрожував військовому прострелити ноги з наградної зброї. Але дуже схоже, що він напідпитку. Це раз. А ще дуже схоже, що йому вже хтось дає інструкції, в тому числі все спростовувати. Ну і манера поведінки - яскрава. Думаю, де я таке бачив? Точно, коли два посадовця на чолі з екс-головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером полізли силою видирати камеру в знімальної групи. Такий самий комплекс б-га, що має справу з холопами. Як показав випадок пана Мецгера, це швидко лікується. Щоправда, за відгуками, він сам по собі пристойний чоловік, якого просто занесло. У цьому випадку я б на таке не розраховував

- написав Лямець у Facebook.
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Інші користувачі соцмережі почали вимагати негайної реакції керівництва НБУ та звільнення Поляруша.

Варто зазначити, УНН звернувся до Національного банку України з проханням прокоментувати конфлікт керівником Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павлом Полярушем і добровольцем з Білорусі Андрієм Трацевським, проте поки офіційної відповіді немає.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, Поляруша хочуть призначити директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Він є фаворитом Національного банку, представники якого входять до складу Адміністративної ради ФГВФО, яка проводить відповідні кадрові зміни. Не виключено, що Поляруша може підтримати й Офіс президента, адже заступниця голови ОП Ірина Мудра його цивільна дружина.

Раніше журналісти зʼясували, що Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, поки не відомо.

Член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович вважає, що правоохоронці повинні розібратися з виїздами Поляруша за кордон. А член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Геннадій Касай не виключає, що у Поляруша можуть виникнути через це проблеми під час проходження спецперевірки як кандидата на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Водночас народні депутати і експерти, опитані УНН, наголошують на тому, що обрання нового очільника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинне відбуватися прозоро й у відкритому режимі. А одним із головних критеріїв відбору, поряд із професіоналізмом, має бути кристально чиста ділова репутація кандидата. 

Це надважливо - бездоганна репутація. Це ключове. Важливо, аби ця людина була з достойною репутацією, однозначно фахівцем і патріотом України, а не представляла інтереси когось іншого