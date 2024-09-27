Скандал с чиновником НБУ: угрозы военному и требования увольнения

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27 сентября 2024, 11:13  •  3910 просмотра

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Руководитель управления НБУ Павел Поляруш угрожал белорусскому добровольцу, находясь в нетрезвом состоянии за рулем. В соцсетях требуют реакции руководства НБУ и МВД, а также увольнения Поляруша.

Украинцы в соцсетях требуют реакции руководства Национального банка Украины и Министерства внутренних дел на конфликт, произошедший между руководителем Управления по работе с проблемными активами НБУ Павлом Полярушем и добровольцем из Беларуси Андреем Трацевским (Бессмертный), пишет УНН.

Контекст

Белорусский доброволец Андрей Трацевский (Бессмертный) заявил, что ему угрожал нетрезвый руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш. Инцидент произошел на дороге возле одного из столичных ЖК. Поляруш, по его словам, выскочил под колеса военному, перекрыл движение, начал драться и сказал, что из наградного оружия прострелит ему ноги. Поляруш все отрицал. На еще одном видео, опубликованном военным, видно, что полицейские при осмотре автомобиля Поляруша нашли у него предмет, очень похожий на пистолет. По словам Трацевского, Поляруш якобы заявил, что "всех купит" и перед правоохранителями сказал, что "все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске".

В полиции Киева УНН сообщили, что открыли уголовное производство по статьям "угроза убийством" и "нанесение легких телесных повреждений", а также составили протокол в отношении Поляруша за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, правоохранители подтвердили, что изъяли у чиновника оружие.

Видео с места происшествия завирусились в соцсетях и вызвали возмущение у пользователей.

Появилась информация, что глава управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш пьяный за рулем едва не спровоцировал аварию, а потом угрожал военному прострелить ноги. Кричал, что "всех купит" и все у него будет хорошо. Ну это уже действительно какая-то дикость и чувство безнаказанности тотальное. Госслужащий угрожает прострелить кому-то ноги посреди улицы в Киеве. Будет какая-то реакция? Или снова "возмущение будет даже больше чем у общества"?

- написал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

При этом он напомнил, что Поляруш - гражданский муж заместителя главы Офиса Президента Ирины Мудрой.

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Журналист Сергей Лямец отметил, что инцидент с Полярушем напоминает конфликт между журналистами и экс-главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером, когда тот пытался силой отобрать камеру.

Я не знаю, действительно ли он выскочил на дорогу и угрожал военному прострелить ноги из наградного оружия. Но очень похоже, что он был пьян. Это раз. А еще очень похоже, что ему уже кто-то дает инструкции, в том числе все опровергать. Ну и манера поведения - яркая. Думаю, где я такое видел? Точно, когда два чиновника во главе с экс-главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером полезли силой выдирать камеру у съемочной группы. Такой же комплекс б-га, имеющего дело с холопами. Как показал случай господина Мецгера, это быстро лечится. Правда, по отзывам, он сам по себе приличный человек, которого просто занесло. В этом случае я бы на такое не рассчитывал

- написал Лямец в Facebook.
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Другие пользователи соцсети начали требовать немедленной реакции руководства НБУ и увольнения Поляруша.

Стоит отметить, УНН обратился в Национальный банк Украины с просьбой прокомментировать конфликт руководителем Управления по работе с проблемными активами НБУ Павлом Полярушем и добровольцем из Беларуси Андреем Трацевским, однако пока официального ответа нет.