Поліція відкрила кримінальне провадження через погрози чиновника НБУ Поляруша вбивством війському-добровольцю

Поліція зареєструвала кримінальне провадження за статтею "погроза вбивством" через конфлікт на дорозі у столиці, під час якого нетверезий керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш погрожував розправою білоруському добровольцю Андрію Трацевському (Безсмертний). Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Контекст

Білоруський доброволець Андрій Трацевський (Безсмертний) заявив, що йому погрожував нетверезий керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш. Інцидент стався на дорозі біля одного зі столичних ЖК. Поляруш, за його словами, вискочив під колеса військовому, перекрив рух, почав битися і сказав, що з "нагородної зброї прострелить йому ноги. Поляруш заявив, що нічого такого не робив. На ще одному відео, опублікованому військовим, видно, що поліцейські під час огляду автомобіля Поляруша знайшли у нього предмет, дуже схожий на пістолет. За словами Трацевського, Поляруш нібито заявив, що "всіх купить" і перед правоохоронцями сказав, що "всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську".

"Зареєстровано два кримінальних провадження, частина 1 статті 129 КК України це погроза вбивством, і частина 1 статті 125 КК України – спричинення легкого тілесного ушкодження, це за фактом дорожнього конфлікту, де водій автівки Lexus (Павло Поляруш – ред.) перебував за кермом у нетверезому стані. Він перегородив проїзд іншому учаснику , водію Audi (Андрію Трацевському - ред.) і в них стався конфлікт", - повідомили у поліції Києва.

Ймовірно Поляруш був на автомобілі Lexus, який належить Катерині Шатровій - донці заступниці голови Офісу Президента Ірини Мудрої. Мудра – цивільна дружина Поляруша.

В пресслужбі додали, що поліцейські також вилучили зброю, якою Поляруш погрожував військовому. Крім того, в поліції підтвердили, що чиновник НБУ відмовився від перевірки на вживання алкоголю.

"І ще на водія Lexus (Павла Поляруша – ред.) інспектори патрульної поліції склали протокол 130 – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння", - додали у пресслужбі поліції Києва.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, Поляруша хочуть призначити директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Він є фаворитом Національного банку, представники якого входять до складу Адміністративної ради ФГВФО, яка проводить відповідні кадрові зміни. Не виключено, що Поляруша може підтримати й Офіс президента, адже заступниця голови ОП Ірина Мудра його цивільна дружина.

Раніше журналісти зʼясували, що Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, поки не відомо.

Член комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович вважає , що правоохоронці повинні розібратися з виїздами Поляруша за кордон. А член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Геннадій Касай не виключає, що у Поляруша можуть виникнути через це проблеми під час проходження спецперевірки як кандидата на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Водночас народні депутати і експерти, опитані УНН, наголошують на тому, що обрання нового очільника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинне відбуватися прозоро й у відкритому режимі. А одним із головних критеріїв відбору, поряд із професіоналізмом, має бути кристально чиста ділова репутація кандидата.

"Це надважливо - бездоганна репутація. Це ключове. Важливо, аби ця людина була з достойною репутацією, однозначно фахівцем і патріотом України, а не представляла інтереси когось іншого", - наголосив народний депутат Михайло Цимбалюк.