Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

Полиция зарегистрировала уголовное производство по статье "угроза убийством" из-за конфликта на дороге в столице, во время которого нетрезвый руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш угрожал расправой белорусскому добровольцу Андрею Трацевскому (Бессмертный). Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Контекст

Белорусский доброволец Андрей Трацевский (Бессмертный) заявил, что ему угрожал нетрезвый руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш. Инцидент произошел на дороге возле одного из столичных ЖК. Поляруш, по его словам, выскочил под колеса военному, перекрыл движение, начал драться и сказал, что из "наградного оружия прострелит ему ноги. Поляруш заявил, что ничего такого не делал. На еще одном видео, опубликованном военным, видно, что полицейские во время осмотра автомобиля Поляруша нашли у него предмет, очень похожий на пистолет. По словам Трацевского, Поляруш якобы заявил, что "всех купит" и перед правоохранителями сказал, что "все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске".

"Зарегистрировано два уголовных производства, часть 1 статьи 129 УК Украины это угроза убийством, и часть 1 статьи 125 УК Украины - причинение легкого телесного повреждения, это по факту дорожного конфликта, где водитель автомобиля Lexus (Павел Поляруш - ред.) находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он перегородил проезд другому участнику, водителю Audi (Андрею Трацевскому - ред.) и у них произошел конфликт", - сообщили в полиции Киева.

Вероятно Поляруш был на автомобиле Lexus, который принадлежит Екатерине Шатровой - дочери заместителя главы Офиса Президента Ирины Мудрой. Мудрая - гражданская жена Поляруша.

В пресс-службе добавили, что полицейские также изъяли оружие, которым Поляруш угрожал военному. Кроме того, в полиции подтвердили, что чиновник НБУ отказался от проверки на употребление алкоголя.

"И еще на водителя Lexus (Павла Поляруша - ред.) инспекторы патрульной полиции составили протокол 130 - управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в пресс-службе полиции Киева.

Напомним

По данным СМИ, Поляруша хотят назначить директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Он является фаворитом Национального банка, представители которого входят в состав Административного совета ФГВФЛ, который проводит соответствующие кадровые изменения. Не исключено, что Поляруша может поддержать и Офис президента, ведь заместитель председателя ОП Ирина Мудрая его гражданская жена.

Ранее журналисты выяснили, что Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает , что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В то же время народные депутаты и эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что избрание нового главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц должно происходить прозрачно и в открытом режиме. А одним из главных критериев отбора, наряду с профессионализмом, должна быть кристально чистая деловая репутация кандидата.

"Это сверхважно - безупречная репутация. Это ключевое. Важно, чтобы этот человек был с достойной репутацией, однозначно специалистом и патриотом Украины, а не представлял интересы кого-то другого", - отметил народный депутат Михаил Цимбалюк.