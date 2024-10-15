Система гнила зсередини: експерт прокоментував відсутність реакції керівництва НБУ на скандали за участю підлеглих

У Національному банку України за останній рік розгорілося кілька достатньо гучних скандалів, повʼязаних із порушеннями посадовців цієї установи. Проте керівництво НБУ намагається робити вигляд, що нічого не відбувається. Політолог Тарас Загородній в ексклюзивному коментарі УНН зазначив, що через безконтрольність в Нацбанку намагаються все зам’яти і не реагувати не тільки на порушення посадовців регулятора, а й на порушення в банківській системі загалом.

Зловживання владою

Уже майже рік немає реакції з боку регулятора чи його голови Андрія Пишного щодо кримінального провадження проти директора юридичного департаменту НБУ Олександра Зими через можливе зловживання ним владою та службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Справа була відкрита через лист Зими до Фонду гарантування вкладів фізосіб. У документі Зима, який одночасно є головним юристом Нацбанку і головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізосіб, від імені Нацбанку рекомендував Фонду гарантування вкладів відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти Національного банку України.

Ішлося про чотири позови, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Фонд дослухався до рекомендації, яку отримав від імені регулятора. Лист містив цифровий підпис Олександра Зими.

За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Наразі справа Зими передана з ДБР на розслідування Печерському управлінню поліції міста Києва. Правоохоронці повідомили УНН, що планують визначити коло потерпілих, а також допитати головного юриста Нацбанку. Також після вручення Зимі повідомлення про підозру слідчі звертатимуться із клопотанням до суду щодо відсторонення його від виконання обовʼязків директора юридичного департаменту НБУ.

Своїми діями Зима, який одночасно також очолює Адміністративну раду Фонду гарантування вкладів фізосіб, міг поставити під сумнів незалежність дирекції Фонду, що тепер має негативний вплив на взаємодію з міжнародними фінансовими інститутами. Адже не виключено що, наприклад, МВФ, через незадоволення ситуацією, почав активно вимагати від України розробки процедури і проведення відкритого конкурсу на посаду директора-розпорядника ФГВФО.

Неповага і погрози військовому

За даними ЗМІ, головним претендентом на посаду директора-розпорядника Фонду був керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш. Цей посадовець Нацбанку нещодавно став учасником конфлікту із військовим, і це ще один приклад того, як керівництво регулятора не реагує на порушення свої підлеглих.

Зокрема, білоруський доброволець Андрій Трацевський (Безсмертний) заявив, що йому погрожував нетверезий Павло Поляруш. Інцидент стався на дорозі біля одного зі столичних ЖК. Чиновник НБУ, за його словами, вискочив під колеса військовому, перекрив рух, почав битися і сказав, що з нагородної зброї прострелить йому ноги. Поляруш усе заперечив. На ще одному відео, опублікованому військовим, видно, що поліцейські під час огляду автомобіля Поляруша знайшли у нього предмет, дуже схожий на пістолет. За словами Трацевського, Поляруш нібито заявив, що "всіх купить", і перед правоохоронцями сказав, що "всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську". Відео з місця події завірусилися у соцмережах і викликали обурення у користувачів. Вони вимагали реакції керівництва НБУ на цей інцидент.

У поліції Києва УНН повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтями "погроза вбивством" і "нанесення легких тілесних ушкоджень", а також склали протокол щодо Поляруша за керування автомобілем у нетверезому стані. Окрім того, правоохоронці підтвердили, що вилучили у посадовця зброю.

У Національному банку України обмежилися коротким повідомленням, у якому натякнули, що Поляруша до відповідальності не притягуватимуть, бо "інцидент", у якому він фігурував, "не пов’язаний із виконанням професійних обов’язків" та стався у неробочий час. У Нацбанку також пообіцяли провести службову перевірку. На цьому комунікація регулятора із суспільством завершилася. Жодного осуду чи жалю з приводу того, що сталося, керівництво НБУ не висловлювало, як і не повідомлялося про результати внутрішнього розслідування.

Варто зазначити, що раніше журналісти зʼясували, що Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас, на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, досі не відомо.

Головне - не занурюватися в обговорення

Не менш яскравим прикладом того, як керівництво НБУ ховає голову в пісок під час скандалів, є й ситуація із заступницею голови регулятора Катериною Рожковою.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду поставив крапку в судовій тяганині між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та колишнім керівництвом "Платинум банку", який у 2017 році був визнаний неплатоспроможним.

Серед десяти відповідачів по справі була зокрема й Рожкова. Вона, перед призначенням у Нацбанк, працювала членом правління банку.

За рішенням суду відповідачі повинні компенсувати 1,5 млрд грн збитків, які були завдані "Платинум банку" через видачу непрацюючих кредитів (NPL). Кошти, відповідно до декларації Рожкової, списуються з її рахунків.

Попри рішення суду, який фактично вирішив, що в тому числі Рожкова допустила порушення, які завдали колосальних збитків, вона продовжує працювати у Національному банку України і вирішувати долю інших фінансових установ.

Тобто у цьому випадку, як і інших скандалах, де фігурувала Рожкова, керівництво Нацбанку не бачить проблем.

Ба більше, голова НБУ Андрій Пишний не вважав за необхідне прокомунікувати цю ситуацію не те що із суспільством, а навіть пояснити її народним депутатам. Зокрема, за даними ЗМІ, під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики один із членів комітету поцікавився у Пишного, чи коректно, що Рожкова продовжує працювати на своїй посаді після рішення Верховного Суду.

На що Пишний відповів: "Я би зараз не занурювався в обговорення цього питання". Це все, що почули від голови НБУ з приводу ситуації з Рожковою.

Система гнила зсередини

Політолог Тарас Загородній вважає, що така реакція керівництва Нацбанку на скандали за участю його підлеглих, а точніше відсутність реакції, повʼязана з тим, що регулятор – "абсолютно безконтрольна структура".

"НБУ поводить себе так, наче для нього взагалі закони не писані. Тому що немає роботи правоохоронних органів плідної, а НБУ намагається все зам’яти і не реагувати не тільки на порушення безпосередньо в НБУ, а й в банківській системі загалом. Тому я не здивований. Навіть не відсторонюють людей хоча б на час розслідування! Ну, нічого я тут дивного не бачу, на жаль, ця система просто гнила зсередини", - зазначив Загородній.

Фахівець з питань безпеки Сергій Шабовта допускає, що завдяки політичному впливу справи щодо посадовців НБУ, зокрема Олександра Зими, намагатимуться "злити".

"У нас НБУ очолила людина, яка була головою "Ощадбанку", який ніколи не балував нас своїми гарними результатами роботи. Банк, який завжди був на межі банкрутства, а держава його просто підпитувала (фінансувала – ред.) , і людина з такими фаховими явищами очолила НБУ. То чого ми хочемо? Тепер усі підлеглі, а головний юрист - це людина, яка наближена до голови, виконують особисто його завдання. Тому він і захищений, він (Зима – ред.) заздалегідь захищений, оскільки він працює в системі, яка збудована для корупційних задач, і під певні зобовʼязання в його адресу, що він буде захищений від переслідувань", - зазначив він.