Сегодня Рада начнет "обновление" правительства. Кто получит должности?

Вчера, 16 июля, Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Этим парламент автоматически отправил в отставку весь Кабмин. Сегодня парламентарии планируют начать заполнять должности в правительстве, передает УНН.

Распределение портфелей в Кабмине

Ожидается, что сегодня, 17 июля, Верховная Рада должна назначить нового премьера. Президент Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины.

В среду, 16 июля, состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием Президента Зеленского. Глава государства предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Кроме того, "слугам" представили кандидатов на должности в Кабмине.

Глава фракции Давид Арахамия обнародовал список кандидатов:

• Юлия Свириденко – премьер-министр Украины;

• Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

• Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;

• Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

• Матвей Бидный - министр молодежи и спорта;

• Герман Галущенко - министр юстиции;

• Светлана Гринчук - министр энергетики;

• Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства Украины;

• Наталья Калмыкова - министр ветеранов Украины;

• Игорь Клименко - министр внутренних дел;

• Оксен Лисовой - министр образования и науки;

• Виктор Ляшко - министр здравоохранения;

• Сергей Марченко - министр финансов;

• Андрей Сибига - министр иностранных дел;

• Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

• Денис Шмыгаль – министр обороны.

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Арахамия добавил, что консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются.

Изменения коснулись и самих министерств, в частности планируется объединение Министерства социальной политики с Министерством единства. В Минсоцполитики переходит весь функционал Министерства единства. Таким образом Алексей Чернышов теряет должность вице-премьер-министра - министра национального единства и покидает правительство.

Также состоится объединение трех министерств в одно - экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

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Новые должности – старые лица

Нардеп Ярослав Железняк сообщил сегодня, что в 9:45 будет Комитет по вопросам государственности.

"Потом рассмотрение назначения премьера, состава правительства, отдельно МИД и Минобороны. Где-то до 16-17 должны завершить. Теоретически, еще должны утвердить программу действий правительства. Но там это можно сделать позже", - написал Железняк.

В целом запустился процесс "косметического ремонта", а не настоящего перезапуска Кабмина.

Из 16 будущих назначений действительно новыми являются три. Речь идет о Тарасе Качке, который заменит Ольгу Стефанишину и станет вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Сейчас Качка заместитель министра экономики - торговый представитель Украины. Денис Улютин будет вместо Оксаны Жолнович и Алексея Чернышова и возглавит министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Улютин первый заместитель Министра финансов. Третьим новым министром является Алексей Соболев, который пока первый заместитель министра экономики. Он будет министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

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