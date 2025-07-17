$41.820.01
48.800.09
ukenru
Сегодня Рада начнет "обновление" правительства. Кто получит должности?
05:27 • 2222 просмотра
Сегодня Рада начнет "обновление" правительства. Кто получит должности?
04:00 • 24333 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
16 июля, 18:08 • 37150 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 17:34 • 64162 просмотра
Галущенко – министр юстиции, Гринчук – министр энергетики, Улютин – министр соцполитики: в "Слуге народа" назвали кандидатов на должности в правительстве
16 июля, 17:16 • 57276 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Эксклюзив
16 июля, 14:51 • 63940 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
16 июля, 13:16 • 148055 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
16 июля, 12:12 • 65113 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Эксклюзив
16 июля, 09:44 • 75685 просмотра
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
16 июля, 09:05 • 89964 просмотра
Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.8м/с
81%
745мм
Популярные новости
Словакия никогда не поддержит отказ ЕС от российского газа и просит отложить санкции - Фицо16 июля, 21:14 • 42038 просмотра
Трамп — терпеливый человек, но есть нюанс: Госдеп США о 50-дневном сроке для России16 июля, 21:28 • 26080 просмотра
В Европе провели масштабную операцию против сети пророссийских хакеров: подробности16 июля, 22:55 • 23519 просмотра
«Невероятные инновации»: Келлог высоко оценил производство украинских дронов01:16 • 19756 просмотра
Дрон попал в многоэтажку в Воронеже, есть пострадавшие01:38 • 34747 просмотра
публикации
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ04:00 • 24418 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются16 июля, 13:16 • 148097 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления16 июля, 11:57 • 115569 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 268053 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 183256 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Кит Келлог
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Германия
Латвия
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 123056 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 147621 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 91551 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 106053 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 131705 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
BM-30 Smerch
БМ-21 «Град»
Нефть марки Brent
Твиттер

Сегодня Рада начнет "обновление" правительства. Кто получит должности?

Киев • УНН

 • 2274 просмотра

Верховная Рада Украины сегодня, 17 июля, начинает формирование нового Кабинета Министров после увольнения Дениса Шмыгаля. Президент Зеленский предложил Юлию Свириденко на должность премьер-министра, а также представил кандидатов на другие министерские портфели.

Сегодня Рада начнет "обновление" правительства. Кто получит должности?

Вчера, 16 июля, Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Этим парламент автоматически отправил в отставку весь Кабмин. Сегодня парламентарии планируют начать заполнять должности в правительстве, передает УНН.

Распределение портфелей в Кабмине

Ожидается, что сегодня, 17 июля, Верховная Рада должна назначить нового премьера. Президент Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины.

В среду, 16 июля, состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием Президента Зеленского. Глава государства предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Кроме того, "слугам" представили кандидатов на должности в Кабмине.

Глава фракции Давид Арахамия обнародовал список кандидатов:

• Юлия Свириденко – премьер-министр Украины;

• Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

• Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;

• Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

• Матвей Бидный - министр молодежи и спорта;

• Герман Галущенко - министр юстиции;

• Светлана Гринчук - министр энергетики;

• Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства Украины;

• Наталья Калмыкова - министр ветеранов Украины;

• Игорь Клименко - министр внутренних дел;

• Оксен Лисовой - министр образования и науки;

• Виктор Ляшко - министр здравоохранения;

• Сергей Марченко - министр финансов;

• Андрей Сибига - министр иностранных дел;

• Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

• Денис Шмыгаль – министр обороны.

Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский16.07.25, 20:16 • 57311 просмотров

Арахамия добавил, что консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются.

Изменения коснулись и самих министерств, в частности планируется объединение Министерства социальной политики с Министерством единства. В Минсоцполитики переходит весь функционал Министерства единства. Таким образом Алексей Чернышов теряет должность вице-премьер-министра - министра национального единства и покидает правительство.

Также состоится объединение трех министерств в одно - экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Коррупция в Минрегионе: стали известны детали вручения подозрения Чернышову23.06.25, 17:43 • 3238 просмотров

Новые должности – старые лица

Нардеп Ярослав Железняк сообщил сегодня, что в 9:45 будет Комитет по вопросам государственности.

"Потом рассмотрение назначения премьера, состава правительства, отдельно МИД и Минобороны. Где-то до 16-17 должны завершить. Теоретически, еще должны утвердить программу действий правительства. Но там это можно сделать позже", - написал Железняк.

В целом запустился процесс "косметического ремонта", а не настоящего перезапуска Кабмина.

Из 16 будущих назначений действительно новыми являются три. Речь идет о Тарасе Качке, который заменит Ольгу Стефанишину и станет вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Сейчас Качка заместитель министра экономики - торговый представитель Украины. Денис Улютин будет вместо Оксаны Жолнович и Алексея Чернышова и возглавит министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Улютин первый заместитель Министра финансов. Третьим новым министром является Алексей Соболев, который пока первый заместитель министра экономики. Он будет министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Клименко отказался возглавить Минобороны, Шмыгаль может стать новым министром - нардеп Гончаренко16.07.25, 10:34 • 3010 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Сергей Марченко
Алексей Чернышов
Юлия Свириденко
Михаил Федоров
Слуга народа
Верховная Рада
Игорь Клименко
Герман Галущенко
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Украина
Денис Шмыгаль
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9