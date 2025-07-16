Президент Зеленський запропонував Раді призначити Свириденко прем’єр-міністром

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проект постанови про призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністром України. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал народного депутата і заступника голови Комітету з питань організації державної влади Олександра Качури.

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"До ВРУ надійшло подання президента України про призначення Юлії Свириденко Прем’єр-міністром України. Завтра зранку Комітет з питань організації державної влади розгляне його", - йдеться у дописі народного депутата.

Згідно з процедурою, у Раді мають розглянути це подання та винести його на голосування. Для призначення Свириденко на посаду премʼєр-міністра необхідно щонайменше 226 голосів народних депутатів.

Нагадаємо

У середу, 16 липня відбулось засідання фракції "Слуна народу" за участі Президента України Володимира Зеленського. Глава держави запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Крім того, "слугам" представили кандидатів на посади в Кабміні.

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