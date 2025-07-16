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Президент Зеленский предложил Раде назначить Свириденко премьер-министром

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины. Для ее назначения необходимо не менее 226 голосов народных депутатов.

Президент Зеленский предложил Раде назначить Свириденко премьер-министром

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал народного депутата и заместителя председателя Комитета по вопросам организации государственной власти Александра Качуры.

Детали

"В ВРУ поступило представление президента Украины о назначении Юлии Свириденко Премьер-министром Украины. Завтра утром Комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрит его", - говорится в сообщении народного депутата.

Согласно процедуре, в Раде должны рассмотреть это представление и вынести его на голосование. Для назначения Свириденко на должность премьер-министра необходимо не менее 226 голосов народных депутатов.

Напомним

В среду, 16 июля состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Кроме того, "слугам" представили кандидатов на должности в Кабмине. 

Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра16.07.25, 14:12 • 54996 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Слуга народа
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина
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