Президент Зеленский предложил Раде назначить Свириденко премьер-министром

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал народного депутата и заместителя председателя Комитета по вопросам организации государственной власти Александра Качуры.

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"В ВРУ поступило представление президента Украины о назначении Юлии Свириденко Премьер-министром Украины. Завтра утром Комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрит его", - говорится в сообщении народного депутата.

Согласно процедуре, в Раде должны рассмотреть это представление и вынести его на голосование. Для назначения Свириденко на должность премьер-министра необходимо не менее 226 голосов народных депутатов.

Напомним

В среду, 16 июля состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Кроме того, "слугам" представили кандидатов на должности в Кабмине.

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