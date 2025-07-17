Сьогодні Рада почне "оновлення" уряду. Хто отримає посади?

Вчора, 16 липня, Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України. Цим парламент автоматично відправив у відставку весь Кабмін. Сьогодні парламентарі планують розпочати заповнювати посади в уряді, передає УНН.

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Очікується, що сьогодні, 17 липня, Верховна Рада має призначити нового прем’єра. Президент Володимир Зеленський вніс у Раду проєкт постанови про призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністром України.

У середу, 16 липня, відбулось засідання фракції "Слуга народу" за участі Президента Зеленського. Глава держави запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Крім того, "слугам" представили кандидатів на посади в Кабміні.

Глава фракції Давид Арахамія оприлюднив список кандидатів:

• Юлія Свириденко – прем’єр-міністр України;

• Михайло Федоров – перший віце-прем’єр-міністр України— міністр цифрової трансформації;

• Олексій Кулеба – віце-прем’єр-міністр– міністр розвитку інфраструктури та територій;

• Тарас Качка – віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

• Матвій Бідний - міністр молоді та спорту;

• Герман Галущенко - міністр юстиції;

• Світлана Гринчук - міністр енергетики;

• Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;

• Наталія Калмикова - міністр ветеранів України;

• Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ;

• Оксен Лісовий - міністр освіти і науки;

• Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я;

• Сергій Марченко - міністр фінансів;

• Андрій Сибіга - міністр закордонних справ;

• Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

• Денис Шмигаль – міністр оборони.

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Арахамія додав, що консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.

Зміни торкнулися й самих міністерств, зокрема планується об’єднання Міністерства соціальної політики з Міністерством єдності. До Мінсоцполітики переходить увесь функціонал Міністерства єдності. Таким чином Олексій Чернишов втрачає посаду віцепремʼєр-міністра - міністра національної єдності й покидає уряд.

Також відбудеться об’єднання трьох міністерств в одне - економіки, довкілля та сільського господарства.

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Нові посади – старі обличчя

Нардеп Ярослав Железняк повідомив сьогодні, що о 9:45 буде Комітет з питань державності.

"Потім розгляд призначення премʼєра, складу уряду, окремо МЗС та Міноборони. Десь до 16-17 мають завершити. Теоретично, ще мають затвердити програму дій уряду. Але там це можна зробити пізніше", - написав Железняк.

Загалом запустився процес "косметичного ремонту", а не справжнього перезапуску Кабміну.

З 16 майбутніх призначень справді новими є три. Йдеться про Тараса Качку, який замінить Ольгу Стефанішину й стане віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Наразі Качка заступник міністра економіки - торговий представник України. Денис Улютін буде замість Оксани Жолнович та Олексія Чернишова й очолить міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України. Улютін перший заступник Міністра фінансів. Третім новим міністром є Олексій Соболєв, який поки що перший заступник міністра економіки. Він буде міністром економіки, довкілля та сільського господарства.

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