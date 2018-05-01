Что изменится с 1 мая: субсидии, тарифы и формат операции на Донбассе

Субсидии

Каждый год в мае органы социальной защиты населения осуществляют переназначение субсидий на новый период, соответственно, рассчитывая размер пособия на летний период. В мае органы соцзащиты будут принимать во внимание доходы людей, полученные в третьем и четвертом кварталах 2017 года.

При этом начинает работать обновленная программа предоставления субсидий. Это шаг на пути к их монетизации. Уже в следующем отопительном сезоне ожидается, что субсидии будут выдаваться живыми деньгами.

Кроме того, люди, которые, как отметили в правительстве, скрывают свои доходы, не смогут пользоваться программой.

Подавляющему большинству граждан, которые получают субсидии и не имеют только что купленных предметов роскоши, новых автомобилей, или в составе семей которых нет трудоспособных лиц, декларирующих нулевые ставки дохода, — в общем это примерно 80-85% нынешних субсидиантив — по-прежнему государственная помощь будет переназначена в автоматическом режиме и без необхиднпости обращаться в органы социальной защиты. Зато в связи с введением новых правил около 15% граждан нужно будет обратиться в органы соцзащиты относительно переоформления субсидии.

Также с 1 мая 2018 года действует новое правило: субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома — 200 кв. м. Кроме того с 1 мая социальная норма на газовое отопление составит 4,5 куб. м на 1 кв. м площади, электроотопление — 30 кВт/ч на 1 кв. м площади.

В мае реестр субсидиантив должны сделать публичным. Каждый гражданин Украины сможет в него войти, пообещал ранее министр социальной политики Андрей Рева.

Кабмин утвердил положение о едином госреестре получателей субсидий еще в марте. Тогда в Минсоцполитики говорили, что доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий.

Пенсии

До 1 мая все пенсии военным пенсионерам должны быть пересчитаны. В общем 544 000 военных пенсионеров должны получить свой пересчет в полном объеме, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

По его словам, самую большую добавку к пенсиям получили те военнослужащие, которые были ликвидаторами аварии на ЧАЭС.

Кроме того, ожидается, что в мае украинцы смогут получить справку о размере пенсии и зарплаты онлайн. Ранее это анонсировал глава правления Пенсионного фонда Алексей Зарудный.

Изменение АТО на операцию Объединенных сил

Формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Президент передал управление операцией на Донбассе командующему Объединенных сил Наеву.

В зонах безопасности и районе боевых действий с объявлением Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Украины решение о начале проведения операции Объединенных сил будет действовать особый порядок.

Волонтер Роман Доник в Facebook опубликовал перечень населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, которые входят в зону боевых действий в соответствии с новыми правилами в связи с началом проведения операции объединенных сил.

Лимиты открытой валютной позиции для банков

С 1 мая этого года лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) будет увеличен с 1% до 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) — уменьшено с 10% до 8%. Это позволит банкам более эффективно распределять валютные риски.

Запуск электронного рецепта

Украинцы уже в мае смогут получать лекарства по электронному рецепту. Такое ранее пообещала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Уже в этом месяце этот пилотный проект должен стартовать в Виннице, Днепре, Ивано-Франковске, Черкассах и Бахмуте.

Проезд в поездах

В мае может произойти повышение тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки. По словам и.о. председателя правления “Укрзализныци” Евгения Кравцова, это может произойти после праздничного периода. Ранее “Укрзализныця” отложила повышение цен на билеты, хотя оно ожидалось еще в апреле.

Плата за проводное радио

С 1 мая ПАО “Укртелеком” повышает абонентскую плату для физических лиц на услуги проводного радиовещания до 26 грн/месяц с НДС. Это касается пользование основной радиоточкой и основной радиоточкой ведомственного радиотрансляционного узла проводного радиовещания, сообщили ранее в “Правительственном курьере”.

Мобильная связь

Киевстар меняет условия устаревших тарифных планов контрактной формы обслуживания. Изменения коснутся лишь 0,3% абонентов Киевстар. При этом, изменения проводятся с учетом профиля потребления абонентов, чтобы предложенные тарифные планы отвечали их потребностям в звонках и мобильном интернете. Миграция абонентов на обновленные тарифные планы состоится 1 мая.

Цена на газ для промышленности

“Нафтогаз” повысил майские цены для промпотребителей на более 5%. Так, по сравнению с ценами на апрель 2018 года, в мае цены увеличены на 5,2-5,5%.

Еще один безвиз

Украинцы смогут ездить в провинцию Китая Хайнань без виз, сообщили ранее в МИД. Украинцы смогут въезжать и пребывать на территории провинции без виз сроком до 30 дней с 1 мая для туристических поездок как в рамках групповых туров, так и для индивидуальных путешествий.

Изменения в Киеве

Столичные фонтаны заработают с 1 мая.

С 1 мая на Подоле будет расширена пешеходная зона на Контрактовой площади и усовершенствовано движение транспорта. Новая схема позволит уменьшить пробки и создать комфортные условия для пешеходов.

Шулявский мост в Киеве с мая начнут готовить к реконструкции.

В это время будет изменено схему движения транспорта.

Тарифы на отопление и горячую воду в столице

Вступило в силу решение КГГА о тарифах на централизированное отоплению и подачу горячей воды для нового КП КГГА “Киевтеплоэнерго”.

При этом передача имущества, находившегося в управлении ПАО “Киевэнерго”, в эксплуатацию КП “Киевтеплоэнерго” пройдет в два этапа.

С 1 мая в эксплуатацию “Киевтеплоэнерго” переходят котельные, тепловые сети, тепловые пункты, счетчики и прочее вспомогательное имущество. Также на первом этапе обеспечивается перевод 5114 работников ПАО “Киевэнерго”. ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод “Энергия” городское предприятие примет на баланс с 1 августа 2018 года, получив необходимые лицензии и разрешения. Так, согласно решению Киевсовета, договор с компанией “Киевэнерго” на управление ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и заводом “Энергия” продлен до конца июля.