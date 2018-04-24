Київрада продовжила договір з "Київенерго" Ахметова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Київська міська рада прийняла рішення про продовження договору з ПАТ "Київенерго" в частині користування майном ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювального заводу "Енергія" до 31 липня 2018 року. Відповідну правку підтримали депутати Київради, ухваливши рішення в цілому 71 голосом, передає УНН.
Проект рішення передбачав продовження договору до 30 червня, однак під час обговорення його було запропоновано продовжити до 31 серпня.
"Необхідний резерв часу. Оскільки зараз ми не можемо гарантувати, що комісія (НКРЕКП - ред.) запрацює завтра або через тиждень. Зважаючи на технологічну необхідність, у літній пероід, я не заперечую проти поправки..." - сказав під час засідання заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
"Попросив би розглянути можливість продовження угоди по ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і заводу "Енергія" до 31 серпня" - додав він згодом.
Однак, цю правку суб'єкта подання депутати не підтримали. "За" проголосували лише 53.
Спікер під час засідання перед голосуванням проекту рішення в цілому все-таки попросив підтримати продовження договору.
"Я все-таки прошу вас підтримати правку, якщо нема згоди залу на термін до 31 серпня, то змінити дату, як була пропозиція з залу, - до 31 липня 2018 року", - сказав спікер.
Поправку підтримали 67 депутатів, 13 проголосували "проти". За проект рішення в цілому віддали голоси 71 депутат, проти - 14, один утримався.
Нагадаємо, “Київтеплоенерго” замінить “Київенерго”.