Киевсовет продлил договор с "Киевэнерго" Ахметова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Киевский городской совет принял решение о продлении договора с ПАО "Киевэнерго" в части пользования имуществом ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода "Энергия" до 31 июля 2018 года. Соответствующую правку поддержали депутаты Киевсовета, приняв решение в целом 71 голосом, передает УНН.
Проект решения предусматривал продление договора до 30 июня, однако при обсуждении его было предложено продлить до 31 августа.
"Необходимо резерв времени. Поскольку сейчас мы не можем гарантировать, что комиссия (НКРЭКУ - ред) заработает завтра или через неделю. Учитывая технологическую необходимость, в летний пероид, я не возражаю против поправки..." - сказал во время заседания заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
"Попросил бы рассмотреть возможность продления соглашения по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и заводу "Энергия" до 31 августа", - добавил он позже.
Однако, эту правку субъекта представления депутаты не поддержали. "За" проголосовали только 53.
Спикер во время заседания перед голосованием проекта решения в целом все-таки попросил поддержать продление договора.
"Я все-таки прошу вас поддержать правку, если нет согласия зала на срок до 31 августа, то изменить дату, как было предложение из зала, - до 31 июля 2018 года", - сказал спикер.
Поправку поддержали 67 депутатов, 13 проголосовали "против". За проект решения в целом отдали голоса 71 депутат, против - 14, один воздержался.
Напомним, "Киевтеплоэнерго" заменит "Киевэнерго".