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Кабмін затвердив положення про єдиний держреєстр отримувачів субсидій

Київ • УНН

 • 21880 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив положення про єдиний державний реєстр отримувачів субсидій. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засідання уряду, передає кореспондент УНН.

За інформацією Мінсоцполітики, реєстр субсидіантів дасть змогу ефективно контролювати кожну гривню, виділену з державного бюджету на допомогу населенню у сплаті комунальних послуг, підвищити адресність допомоги й покращити ефективність програми субсидій.

Ведення реєстру покладено на Міністерство соціальної політики України.

Як повідомляв УНН, розмір субсидій киян у січні зменшився на 26,5%.

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