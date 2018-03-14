Кабмин утвердил положение о едином госреестре получателей субсидий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Кабинет министров Украины утвердил положение о едином государственном реестре получателей субсидий. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
По информации Минсоцполитики, реестр субсидиантов позволит эффективно контролировать каждую гривну, выделенную из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и повысить эффективность программы субсидий.
Ведение реестра возложено на Министерство социальной политики Украины.
Как сообщал УНН, размер субсидий киевлян в январе уменьшился на 26,5%.