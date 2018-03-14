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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32038 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 47243 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51374 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100478 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90448 просмотра

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10 марта, 09:12 • 103444 просмотра

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Кабмин утвердил положение о едином госреестре получателей субсидий

Кабмин утвердил положение о едином госреестре получателей субсидий

Киев  •  УНН

 • 21879 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Кабинет министров Украины утвердил положение о едином государственном реестре получателей субсидий. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

По информации Минсоцполитики, реестр субсидиантов позволит эффективно контролировать каждую гривну, выделенную из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и повысить эффективность программы субсидий.

Ведение реестра возложено на Министерство социальной политики Украины.

Как сообщал УНН, размер субсидий киевлян в январе уменьшился на 26,5%.

Украинские Национальные Новости

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