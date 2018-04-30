Президент передав управління операцією на Донбасі командувачу Об’єднаних сил Наєву
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко передав управління військовою операцією на Донбасі командувачу Об’єднаних сил Сергію Наєву. Про це сьогодні заявив Глава держави, передає УНН.
"Підтримуємо рішення РНБО щодо зміни формату операції з широкомасштабної АТО. І хочу щиро подякувати командувачу АТО генералу Забродському, який повертається до виконання своїх функцій командування Десантно-штурмових військ. Як Президент, хочу подякувати за блискуче виконання завдань і передати управління командувачу Об’єднаних сил генералу Сергію Івановичу Наєву", - заявив Президент.
Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, формат АТО змінився на операцію Об'єднаних сил.