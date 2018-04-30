Президент передал управление операцией на Донбассе командующему Объединенных сил Наев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко передал управление военной операцией в Донбассе командующему Объединенных сил Сергею Наев. Об этом сегодня заявил Глава государства, передает УНН.
"Поддерживаем решение СНБО по изменению формата операции с широкомасштабной АТО. И хочу искренне поблагодарить командующего АТО генералу Забродского, который возвращается к выполнению своих функций командования десантно-штурмовой войск. Как Президент, хочу поблагодарить за блестящее исполнение задач и передать управление командующему Объединенных сил генералу Сергею Ивановичу Наеву", - заявил Президент.
Напомним, сегодня, 30 апреля, формат АТО изменился на операцию Объединенных сил.