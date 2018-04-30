Формат АТО змінився на операцію Об'єднаних сил - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні, 30 квітня, формат АТО змінився на операцію Об'єднаних сил, в мережі Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Сьогодні, 30 квітня, формат АТО змінився на операцію Об’єднаних сил. Керівництво силами й засобами ЗСУ покладатиметься на командувача Об’єднаних сил. Таким чином, завершився режим АТО, що розпочався у квітні 2014 року”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, припиняє свою діяльність прес-центр штабу антитерористичної операції на Донбасі.