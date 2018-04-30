Прес-центр штабу АТО припиняє свою роботу
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні, 30 квітня, припиняє свою діяльність прес-центр штабу антитерористичної операції на Донбасі. Про це повідомляється на офіційній сторінці прес-центру у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні, 30 квітня 2018, прес-центр штабу АТО припиняє свою діяльність", - зазначили у повідомлені.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що переведення формату Антитерористичної операції в операцію Об’єднаних сил на Донбасі відбудеться 30 квітня.
Новою операцією керуватиме командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, якого призначив Президент України Петро Порошенко.
За словами міністра оборони України Степана Полторака, командувач Об'єднаних сил управлятиме підготовкою і керівництвом всіх сил оборони - не тільки ЗСУ, а й СБУ, поліції, Нацгвардії, прикордонників. Його основне завдання – "звільнити територію від окупантів та захистити територіальну цілісність України".