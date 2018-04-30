Пресс-центр штаба АТО прекращает свою работу

"Сегодня, 30 апреля 2018, пресс-центр штаба АТО прекращает свою деятельность", – отметили в сообщении.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что перевод формата Антитеррористической операции в операцию Объединенных сил на Донбассе состоится 30 апреля.

Новой операцией будет руководить командующий Объединенных сил Сергей Наев, которого назначил Президент Украины Петр Порошенко.

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, командующий Объединенных сил будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны - не только ВСУ, но и СБУ, полиции, Нацгвардии, пограничников. Его основная задача – "освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины".