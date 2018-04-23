Полторак: АТО на Донбасі завершиться 30 квітня

"30 квітня ми завершуємо проведення АТО і переходимо до проведення операції Об'єднаними силами на чолі з командувачем і Об'єднаним штабом", - повідомив Полторак.

За його словами, міністерство вже підготувало "органи військового управління, які виконуватимуть завдання в Донецькій і Луганській областях".

"Були проведені навчання і буквально під час розмови з вами (21 квітня - ред.) здійснюється передислокація органів військового управління, заміна частин і підрозділів, реструктуризація військових частин і їх заміна", - сказав міністр.

Новою операцією керуватиме командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, якого призначив Президент.

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За словами Полторака, командувач Об'єднаних сил управлятиме підготовкою і керівництвом всіх сил оборони - не тільки ЗСУ, а й СБУ, поліції, Нацгвардії, прикордонників. Основне його завдання - "звільнити територію від окупантів та захистити територіальну цілісність України".

На питання про чисельність українських сил на Донбасі, міністр відповів, що "все буде залежати від обстановки".

"Якщо на першому етапі це буде операція зі стабілізації ситуації, то, на мою думку, буде достатня і та кількість, яка сьогодні є. Якщо буде ситуація ускладнюватися або буде ухвалене рішення про звільнення території - тоді, звичайно, і кількість особового складу необхідно буде збільшувати", - сказав Полторак.

Також він розповів, як, на його думку, зміниться життя цивільних в зоні конфлікту.

"Вони будуть чітко розуміти, від кого залежать рішення, вони будуть чітко розуміти, що є вертикаль управління цими територіями і, я думаю, що життя для цих людей буде легшим", - зауважив міністр.

Нагадаємо, раніше Президент Порошенко зазначив, що АТО буде завершена у травні.

У Міноборони повідомляли, що АТО і операція Об'єднаних сил на Донбасі триватимуть паралельно до указу Президента України про скасування АТО.