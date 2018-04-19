Порошенко найближчим часом відвідає Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко найближчим часом відвідає Донбас. Про це він сказав сьогодні під час наради з питань протидії інформаційній агресії РФ, передає УНН.
"Найближчим часом я … планую відвідати Донецьку і Луганську області , і хочу сказати, що особисто перевірю якість трансляції сигналів українських мовників в зоні проведення АТО", - повідомив він.
Президент нагадав що менш ніж за 2 тижні україна переходить від формату антитерористичної операції до відповідного військового формату.
Як повідомляв УНН, у четвер перший заступник міністра культури Росії Володимир Аристархов, виступаючи на конференції “Культурний простір народів Росії і Донбасу” в Москві, заявив, що події останніх років в Донбасі “гідні того, щоб зняти про них хороший художній фільм або серіал”.