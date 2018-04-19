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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20673 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Порошенко найближчим часом відвідає Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко найближчим часом відвідає Донбас. Про це він сказав сьогодні під час наради з питань протидії інформаційній агресії РФ, передає УНН.

Порошенко найближчим часом відвідає Донбас

"Найближчим часом я … планую відвідати Донецьку і Луганську області , і хочу сказати, що особисто перевірю якість трансляції сигналів українських мовників в зоні проведення АТО", - повідомив він.

Президент нагадав що менш ніж за 2 тижні україна переходить від формату антитерористичної операції до відповідного військового формату.

Як повідомляв УНН, у четвер перший заступник міністра культури Росії Володимир Аристархов, виступаючи на конференції “Культурний простір народів Росії і Донбасу” в Москві, заявив, що події останніх років в Донбасі “гідні того, щоб зняти про них хороший художній фільм або серіал”.

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