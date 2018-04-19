У Росії хочуть зняти серіал про Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У четвер перший заступник міністра культури Росії Володимир Аристархов, виступаючи на конференції “Культурний простір народів Росії і Донбасу” в Москві, заявив, що події останніх років в Донбасі “гідні того, щоб зняти про них хороший художній фільм або серіал”, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“У нас до сих пір немає хорошого кіно про події на Донбасі. Немає хорошого сценарію. Ми дуже чекаємо пропозицій щодо цього, щоб зняти гідний фільм або серіал про Новоросію”, — сказав він.
За словами Аристархов, співпраця Росії з “республіками Донбасу” в області культури весь цей час активно розвивалась. Сотні російських творчих колективів побували там з гастролями.
Як повідомляв УНН, National Geographic покаже фільм про рейс MH17.