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National Geographic покаже фільм про рейс MH17

National Geographic покаже фільм про рейс MH17

Київ • УНН

 • 13807 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Американський телеканал National Geogrphic покаже документальний фільм про катастрофу рейсу MH17. Про це повідомляє УНН з посиланням на нідерландську газету De Telegraaf.

“Документальний фільм про MH17 вийде на екран у неділю, 4 березня”, — пише видання.

Газета повідомляє, що вперше знімальна група програми Air Crash Investigation мала нагоду ексклюзивно поспілкуватися зі співробітниками Ради безпеки Нідерландів, які розслідують цю справу.

“У реконструкції подій, зокрема, йтиметься про виклики, з якими слідчі зіткнулися під час проведення слідчих дій в районі катастрофи. Але програма не дасть відповідь на головне запитання — хто винен?”, — зазначили у виданні.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко обговорив у Києві з послом Королівства Нідерландів в Україні Едуардом Хуксом стан розслідування справи щодо збиття над Донбасом малазійського Boeing.

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