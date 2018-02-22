National Geographic покажет фильм о рейсе MH17

“Документальный фильм о MH17 выйдет на экран в воскресенье, 4 марта”, — пишет издание.

Газета сообщает, что впервые съемочная группа программы Air Crash Investigation имела возможность эксклюзивно пообщаться с сотрудниками Совета безопасности Нидерландов, которые расследуют это дело.

“В реконструкции событий, в частности, речь пойдет о вызовах, с которыми следователи столкнулись во время проведения следственных действий в районе катастрофы. Но программа не даст ответ на главный вопрос — кто виноват?”, — отметили в издании.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обсудил в Киеве с послом Королевства Нидерландов в Украине Эдуардом Хукс состоянии расследования дела по сбивания над Донбассом малазийского Boeing.