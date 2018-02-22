National Geographic покажет фильм о рейсе MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Американский телеканал National Geogrphic покажет документальный фильм о катастрофе рейса MH17. Об этом сообщает УНН со ссылкой на голландскую газету De Telegraaf.
“Документальный фильм о MH17 выйдет на экран в воскресенье, 4 марта”, — пишет издание.
Газета сообщает, что впервые съемочная группа программы Air Crash Investigation имела возможность эксклюзивно пообщаться с сотрудниками Совета безопасности Нидерландов, которые расследуют это дело.
“В реконструкции событий, в частности, речь пойдет о вызовах, с которыми следователи столкнулись во время проведения следственных действий в районе катастрофы. Но программа не даст ответ на главный вопрос — кто виноват?”, — отметили в издании.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обсудил в Киеве с послом Королевства Нидерландов в Украине Эдуардом Хукс состоянии расследования дела по сбивания над Донбассом малазийского Boeing.