В России хотят снять сериал о Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В четверг первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов, выступая на конференции "Культурное пространство народов России и Донбасса" в Москве, заявил, что события последних лет на Донбассе "достойны того, чтобы снять о них хороший художественный фильм или сериал", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"У нас до сих пор нет хорошего кино о событиях в Донбассе. Нет хорошего сценария. Мы очень ждем предложений по этому поводу, чтобы снять достойный фильм или сериал о Новороссии", - сказал он.
По словам Аристархова, сотрудничество России с "республиками Донбасса" в области культуры все это время активно развивалось. Сотни российских творческих коллективов побывали там с гастролями.
Как сообщал УНН, National Geographic покажет фильм о рейсе MH17.