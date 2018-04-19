В России хотят снять сериал о Донбассе

"У нас до сих пор нет хорошего кино о событиях в Донбассе. Нет хорошего сценария. Мы очень ждем предложений по этому поводу, чтобы снять достойный фильм или сериал о Новороссии", - сказал он.

По словам Аристархова, сотрудничество России с "республиками Донбасса" в области культуры все это время активно развивалось. Сотни российских творческих коллективов побывали там с гастролями.

Как сообщал УНН, National Geographic покажет фильм о рейсе MH17.