Порошенко в ближайшее время посетит Донбасс

"В ближайшее время я ... планирую посетить Донецкую и Луганскую области, и хочу сказать, что лично проверю качество трансляции сигналов украинских вещателей в зоне проведения АТО", - сообщил он.



Президент напомнил, что менее чем за 2 недели Украина переходит от формата антитеррористической операции к соответствующему военному формату.



Как сообщал УНН, в четверг первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов, выступая на конференции "Культурное пространство народов России и Донбасса" в Москве, заявил, что события последних лет в Донбассе "достойны того, чтобы снять о них хороший художественный фильм или сериал" .