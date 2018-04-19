Порошенко в ближайшее время посетит Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время посетит Донбасс. Об этом он сказал сегодня во время совещания по вопросам противодействия информационной агрессии РФ, передает УНН.
"В ближайшее время я ... планирую посетить Донецкую и Луганскую области, и хочу сказать, что лично проверю качество трансляции сигналов украинских вещателей в зоне проведения АТО", - сообщил он.
Президент напомнил, что менее чем за 2 недели Украина переходит от формата антитеррористической операции к соответствующему военному формату.
Как сообщал УНН, в четверг первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов, выступая на конференции "Культурное пространство народов России и Донбасса" в Москве, заявил, что события последних лет в Донбассе "достойны того, чтобы снять о них хороший художественный фильм или сериал" .