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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко в ближайшее время посетит Донбасс

Киев • УНН

 • 14773 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время посетит Донбасс. Об этом он сказал сегодня во время совещания по вопросам противодействия информационной агрессии РФ, передает УНН.

Порошенко в ближайшее время посетит Донбасс

"В ближайшее время я ... планирую посетить Донецкую и Луганскую области, и хочу сказать, что лично проверю качество трансляции сигналов украинских вещателей в зоне проведения АТО", - сообщил он.

Президент напомнил, что менее чем за 2 недели Украина переходит от формата антитеррористической операции к соответствующему военному формату.

Как сообщал УНН, в четверг первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов, выступая на конференции "Культурное пространство народов России и Донбасса" в Москве, заявил, что события последних лет в Донбассе "достойны того, чтобы снять о них хороший художественный фильм или сериал" .

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