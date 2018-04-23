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Полторак: АТО на Донбассе завершится 30 апреля

Киев • УНН

 • 30281 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В конце апреля на Донбассе завершится антитеррористическая операция, и начнется новый формат под руководством Объединенных сил. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью BBC Украина, передает УНН.

Полторак: АТО на Донбассе завершится 30 апреля

"30 апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом", - сообщил Полторак.

По его словам, министерство уже подготовило "органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях".

"Были проведены учения и буквально во время разговора с вами (21 апреля - ред.) осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена", - сказал министр.

Новой операцией будет руководить командующий Объединенных сил Сергей Наев, которого назначил Президент.

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По словам Полторака, командующий Объединенных сил будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны - не только ВСУ, но и СБУ, полиции, Нацгвардии, пограничников. Основная его задача - "освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины".

На вопрос о численности украинских сил на Донбассе, министр ответил, что "все будет зависеть от обстановки".

"Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, будет достаточно и количество, которое сегодня есть. Если будет ситуация осложняться или будет принято решение об освобождении территории - тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать", - сказал Полторак.

Также он рассказал, как, по его мнению, изменится жизнь гражданских в зоне конфликта.

"Они будут четко понимать, от кого зависят решения, они будут четко понимать, что есть вертикаль управления этими территориями и, я думаю, что жизнь для этих людей будет легче", - отметил министр.

Напомним, ранее Президент Порошенко отметил, что АТО будет завершена в мае.

В Минобороны сообщали, что АТО и операция Объединенных сил на Донбассе продолжаться параллельно с указом Президента Украины об отмене АТО.

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