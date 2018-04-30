Формат АТО изменился на операцию Объединенных сил - Порошенко

"Сегодня, 30 апреля, формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ будет возлагаться на командующего Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 30 апреля, прекращает свою деятельность пресс-центр штаба антитеррористической операции в Донбассе.