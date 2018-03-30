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НБУ розширює можливості банків проводити власні операції з валютою на міжбанківському ринку

НБУ розширює можливості банків проводити власні операції з валютою на міжбанківському ринку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. З огляду на сприятливу ситуацію на валютному ринку Національний банк вважає за можливе продовжити пом’якшення неактуальних тимчасових адміністративних обмежень для банків та бізнесу, послаблення яких не створює ризиків дестабілізації ринку. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційне інтернет-представництво НБУ.

Національний банк розширює можливості банків для проведення власних операцій з іноземною валютою на міжбанківському ринку, змінив для банків ліміти відкритої валютної позиції, а також продовжує послаблення обмежень на дострокове погашення українськими компаніями зовнішніх кредитів та позик в іноземній валюті.

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“На думку Правління Національного банку, це довгоочікуване фінансовим ринком рішення надасть банкам можливість більш активно торгувати валютою на міжбанківському ринку протягом дня і, таким чином, більш ефективно управляти своєю валютною ліквідністю. Як наслідок, за очікуваннями Національному банку, має зрости обсяг торгів та ліквідності на міжбанківському ринку. Завдяки цьому Національний банк зможе зменшити присутність на валютному ринку, а ринок зможе самостійно та більш ефективно шукати баланс”, — йдеться у повідомленні.

Також у прес-релізі зазначається, що НБУ продовжує розширювати перелік операцій бізнесу, на надходження за якими не поширюється вимога щодо обов’язкового продажу, а також спростив для бізнесу перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення платежів, пов’язаних із процесами судочинства.

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“Відповідні зміни затверджено постановою Правління НБУ № 31 від 29 березня 2018 року “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” та рішенням Правління № 184-рш від 29 березня 2018 року “Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку”.

Нагадаємо, Національний банк продовжив для українських банків процес переходу на Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” (МСФЗ 9).

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