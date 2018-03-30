НБУ розширює можливості банків проводити власні операції з валютою на міжбанківському ринку

КИЇВ. 30 березня. УНН. З огляду на сприятливу ситуацію на валютному ринку Національний банк вважає за можливе продовжити пом’якшення неактуальних тимчасових адміністративних обмежень для банків та бізнесу, послаблення яких не створює ризиків дестабілізації ринку. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційне інтернет-представництво НБУ.