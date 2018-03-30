НБУ расширяет возможности банков проводить собственные операции с валютой на межбанковском рынке

Национальный банк расширяет возможности банков для проведения собственных операций с иностранной валютой на межбанковском рынке, изменил для банков лимиты открытой валютной позиции, а также продолжает ослабление ограничений на досрочное погашение украинскими компаниями внешних кредитов и займов в иностранной валюте.

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“По мнению Правления Национального банка, это долгожданное финансовым рынком решение предоставит банкам возможность более активно торговать валютой на межбанковском рынке в течение дня и, таким образом, более эффективно управлять своей валютной ликвидностью. Как следствие, по ожиданиям Национальном банке, должна вырасти объем торгов и ликвидности на межбанковском рынке. Благодаря этому Национальный банк сможет уменьшить присутствие на валютном рынке, а рынок сможет самостоятельно и более эффективно искать баланс”, — говорится в сообщении.

Также в пресс-релизе отмечается, что НБУ продолжает расширять перечень операций бизнеса, на поступление по которым не распространяется требование об обязательной продаже, а также упростил для бизнеса перечисления иностранной валюты за границу для осуществления платежей, связанных с процессами судопроизводства.

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“Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ № 31 от 29 марта 2018” О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины “и решением Правления № 184-рш от 29 марта 2018” Об установлении лимитов открытой валютной позиции банка“.

Напомним, Национальный банк продолжил для украинских банков процесс перехода на международные стандарты финансовой отчетности 9 “Финансовые инструменты” (МСФО 9).