Шулявський міст у Києві із травня почнуть готувати до реконструкції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Із 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана (Шулявський шляхопровід), передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
У прес-службі відзначили, що схема руху на час проведення робіт уже опрацьовується.
“Для регулювання руху буде встановлено 3 світлофори, перенесено контактну мережу для безперебійного руху тролейбусів та винесено МАФи з радіусу проведення реконструкції”, — йдеться у повідомленні.
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Орієнтовна тривалість будівництва 17 місяців.
У прес-службі також відзначили, що рух транспорту шляхопроводом через проспект Перемоги планується пустити вже до кінця цього року.
Як повідомляв УНН, 27 лютого 2017 року ввечері обвалилася частина Шулявського шляхопроводу.