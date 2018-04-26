Шулявский мост в Киеве с мая начнут готовить к реконструкции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. С 1 мая начинается подготовка к реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана (Шулявский путепровод), передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В пресс-службе отметили, что схема движения на время проведения работ уже прорабатывается.
"Для регулирования движения будет установлено 3 светофора, перенесено контактную сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесено МАФы с радиуса проведения реконструкции", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реконструкция Шулявского моста в Киеве будет стоить 400 млн грн и продлится полтора года
Ориентировочная продолжительность строительства 17 месяцев.
В пресс-службе также отметили, что движение транспорта по путепроводу через проспект Победы планируется пустить уже до конца этого года.
Как сообщал УНН, 27 февраля 2017 года вечером обрушилась часть Шулявского путепровода.