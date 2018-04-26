Шулявский мост в Киеве с мая начнут готовить к реконструкции

В пресс-службе отметили, что схема движения на время проведения работ уже прорабатывается.

"Для регулирования движения будет установлено 3 светофора, перенесено контактную сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесено МАФы с радиуса проведения реконструкции", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реконструкция Шулявского моста в Киеве будет стоить 400 млн грн и продлится полтора года

Ориентировочная продолжительность строительства 17 месяцев.

В пресс-службе также отметили, что движение транспорта по путепроводу через проспект Победы планируется пустить уже до конца этого года.

Как сообщал УНН, 27 февраля 2017 года вечером обрушилась часть Шулявского путепровода.