В Україні оновили програму надання субсидій: що зміниться

"Передбачається, що вже в наступному опалювальному сезоні субсидії будуть видаватись живими грошима, а це означає, що їх отримувачі можуть залишати собі зекономлені в результаті ощадливого споживання кошти. Таким чином монетизація стане додатковим стимулом для енергоефективності", - йдеться у повідомленні.

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В уряді при цьому відзначили, що перехід до монетизації можливий лише в тому випадку, якщо система субсидій буде соціально справедливою – державну допомогу будуть отримувати ті, хто дійсно її потребує.

"Верифікація субсидіантів, яку розпочало Міністерство фінансів, виявила ряд системних проблем з призначенням субсидій. З огляду на це уряд схвалив на позачерговому засіданні рішення про внесення низки змін в програму. Вони скоротять випадки зловживань. Ті, хто справді потребуватиме допомоги, її отримуватимуть і надалі. Натомість люди, які просто приховують свої статки, не зможуть користуватися програмою і паразитувати за кошт платників податків", - заявили в уряді.

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Також в Кабміні перечислили, про які новації треба знати і на що звертати увагу:



Предмети розкоші та доходи від оренди . Відтепер, якщо у власності сім’ї є автомобіль, якому менше п’яти років, крім мопеда та авто, наданого органом соціального захисту населення, субсидію не призначатимуть. Окрім того, доходи від оренди майна, зокрема, від здачі в оренду квартири, тепер необхідно буде також вказувати в деклараціях про доходи – в новій графі "інші доходи".

. Відтепер, якщо у власності сім’ї є автомобіль, якому менше п’яти років, крім мопеда та авто, наданого органом соціального захисту населення, субсидію не призначатимуть. Окрім того, доходи від оренди майна, зокрема, від здачі в оренду квартири, тепер необхідно буде також вказувати в деклараціях про доходи – в новій графі "інші доходи".

Великі будинки і квартири . З 1 травня 2018 року діє нове правило: субсидія відміняється, якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку – 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Власники такої житлової площі будуть оплачувати послуги у повному обсязі.

. З 1 травня 2018 року діє нове правило: субсидія відміняється, якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку – 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Власники такої житлової площі будуть оплачувати послуги у повному обсязі.

Тіньова зайнятість . Чимало українців працюють за кордоном, але при цьому звертаються за призначенням субсидій, декларуючи нульові доходи. Тепер тим, хто є дійсно безробітним, необхідно буде стати на облік до центру зайнятості. А тим людям працездатного віку, хто претендує на субсидію, але не реєструється як безробітний, бо насправді працює без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід три прожиткові мінімуми – 5286 гривень.

. Чимало українців працюють за кордоном, але при цьому звертаються за призначенням субсидій, декларуючи нульові доходи. Тепер тим, хто є дійсно безробітним, необхідно буде стати на облік до центру зайнятості. А тим людям працездатного віку, хто претендує на субсидію, але не реєструється як безробітний, бо насправді працює без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід три прожиткові мінімуми – 5286 гривень.

З метою стимулювання енергозбереження також з 1 травня 2018 року соціальна норма на газове опалення буде наближена до реальних обсягів споживання і становитиме 4,5 куб. м на 1 кв. м площі, електроопалення – 30 кВт/год на 1 кв. м площі. При призначені субсидії на понаднормову площу житла норма може бути збільшена не більш ніж на 30%.

Крім того, переселенці відтепер зможуть оформити субсидію без договору оренди житла – лише на підставі заяви і декларації, з вказанням складу домогосподарства. Заява стане приводом для обстеження матеріально-побутових умов, а сам акт про обстеження – підставою для призначення субсидії.

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Спрощено процедуру отримання субсидій для жителів ОТГ. Відтепер ОТГ мають право приймати від громадян документи для оформлення субсидії для передачі їх органам соціального захисту населення. Механізм повторює практику звернень до сільських і селищних рад.

Уряд також проведе преміювання домогосподарств за економію ресурсів за підсумками цього опалювального сезону. Так як і минулого року, під монетизацію підпадають зекономлені домогосподарствами 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу. У грошовому еквіваленті це майже 700 гривень. Субсидіантам, які економно використовували ресурси, треба так само – до 1 вересня - подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність.

Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення. Щоправда обрати спосіб отримання коштів треба самостійно.