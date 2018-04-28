В Украине обновили программу субсидий: что изменится

"Предполагается, что уже в следующем отопительном сезоне субсидии будут выдаваться живыми деньгами, а это значит, что их получатели могут оставлять себе сэкономленные в результате экономного потребления средства. Таким образом монетизация станет дополнительным стимулом для энергоэффективности", - говорится в сообщении.

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В правительстве при этом отметили, что переход к монетизации возможен только в том случае, если система субсидий будет социально справедливой - государственную помощь будут получать те, кто действительно в ней нуждается.

"Верификация субсидиантив, которую начало Министерство финансов, выявила ряд системных проблем с назначением субсидий. Учитывая это, правительство одобрило на внеочередном заседании решение о внесении ряда изменений в программу. Они сократят случаи злоупотреблений. Те, кто действительно нуждаться в помощи, еебудут получать и в дальнейшем. Однако люди, которые просто скрывают свое состояние, не смогут пользоваться программой и паразитировать за счет налогоплательщиков", - заявили в правительстве.

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Также в Кабмине перечислили, о каких новациях надо знать и на что обращать внимание:



Предметы роскоши и доходы от аренды. Отныне, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию не будут назначать. Кроме того, доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет также указывать в декларациях о доходах - в новой графе "другие доходы".

Отныне, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию не будут назначать. Кроме того, доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет также указывать в декларациях о доходах - в новой графе "другие доходы".

Большие дома и квартиры. С 1 мая 2018 года действует новое правило: субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома - 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. Владельцы такой жилплощади будут оплачивать услуги в полном объеме.

С 1 мая 2018 года действует новое правило: субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома - 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. Владельцы такой жилплощади будут оплачивать услуги в полном объеме.

Теневая занятость. Многие украинцы работают за границей, но при этом обращаются за назначением субсидий, декларируя нулевые доходы. Теперь тем, кто действительно безработный, необходимо будет встать на учет в центр занятости. А тем людям трудоспособного возраста, кто претендует на субсидию, но не регистрируется как безработный, потому что на самом деле работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты автоматом будут считать доход три прожиточных минимума - 5286 гривен.

Многие украинцы работают за границей, но при этом обращаются за назначением субсидий, декларируя нулевые доходы. Теперь тем, кто действительно безработный, необходимо будет встать на учет в центр занятости. А тем людям трудоспособного возраста, кто претендует на субсидию, но не регистрируется как безработный, потому что на самом деле работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты автоматом будут считать доход три прожиточных минимума - 5286 гривен.

С целью стимулирования энергосбережения также с 1 мая 2018 года социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемам потребления и составит 4,5 куб. м на 1 кв. м площади, электроотопление - 30 кВт/ч на 1 кв. м площади. При назначении субсидии на сверхурочную площадь жилья норма может быть увеличена не больше чем на 30%.

Кроме того, переселенцы отныне смогут оформить субсидию без договора аренды жилья - на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства. Заявление станет поводом для обследования материально-бытовых условий, а сам акт об обследовании - основанием для назначения субсидии.

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Упрощена процедура получения субсидий для жителей ОТО. Отныне ОТО имеют право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам социальной защиты населения. Механизм повторяет практику обращений в сельские и поселковые советы.

Правительство также проведет премирование домохозяйств за экономию ресурсов по итогам этого отопительного сезона. Так как и в прошлом году, под монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа. В денежном эквиваленте это почти 700 гривен. Субсидиантам, которые экономно использовали ресурсы, надо так же - до 1 сентября - подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления. Правда выбрать способ получения средств надо самостоятельно.