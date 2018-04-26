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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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MIM-104 Patriot

Торік субсидіями оплатили на 53% більше газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Минулого року за рахунок субсидій було оплачено на 53% більше газу, ніж у 2016 році. Про це йдеться у річному звіті “Нафтогазу України”, передає УНН.

Торік субсидіями оплатили на 53% більше газу

“За 2017 рік за рахунок субсидій проведено розрахунків за спожитий природний газ на суму майже 51,1 млрд грн, що на 53% більше за показник 2016 року в зв’язку, передусім, із зростанням вартості газу для потреб населення”, — повідомили у “Нафтогазі”.

Зазначається, що найбільша частина субсидій припадає на категорії населення (68%) та підприємства теплокомуненергетики для потреб населення (22%).

“На 31 грудня 2017 року заборгованість бюджету за оформленими протоколами щодо фінансування субсидіями складала 12,9 млрд грн”, — додали у “Нафтогазі”.

Нагадаємо, монетизація субсидій здійснюватиметься в один етап - з 1 січня 2019 року субсидії населенню надаватимуть готівкою. Водночас передбачається запровадження двох механізмів виплат. На розмір та кількість наданих субсидій сама по собі монетизація не вплине, але загалом у Мінсоцполітики готують зміни до системи субсидіювання в Україні.

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