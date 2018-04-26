В прошлом году субсидиями оплатили на 53% больше газа

“За 2017 год за счет субсидий проведено расчетов за потребленный природный газ на сумму почти 51,1 млрд грн, что на 53% больше показателя 2016 года, что связано, прежде всего, с ростом стоимости газа для нужд населения”, — сообщили в “Нафтогазе”.

Отмечается, что большая часть субсидий приходится на категории населения (68%) и предприятия теплокоммунэнергетики для нужд населения (22%).

“На 31 декабря 2017 года задолженность бюджета по оформленным протоколам по финансированию субсидиями составляла 12,9 млрд грн”, — добавили в “Нафтогазе”.

Напомним, монетизация субсидий будет осуществляться в один этап — с 1 января 2019 года субсидии населению будут предоставлять наличными. В то же время предусматривается введение двух механизмов выплат. На размер и количество предоставленных субсидий сама по себе монетизация не повлияет, но в целом в Минсоцполитики готовят изменения в системе субсидирования в Украине.